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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》從聊天看出失智端倪！ 醫：注意5大異常語言模式

2025/03/26 15:46

醫師提及，阿茲海默症最早從內側顳葉開始退化，影響詞彙提取與語意處理，因此可透過日常對話觀察；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提及，阿茲海默症最早從內側顳葉開始退化，影響詞彙提取與語意處理，因此可透過日常對話觀察；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣將進入超高齡化社會，銀髮族增加，推估失智症盛行率逐年攀升，顯示出早期發現、預防之重要性。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒彙整多項國外研究提醒，大腦退化最早會影響語言功能，透過至少6個月的觀察下，發現日常對話模式出現詞窮、分類錯亂、敘事簡化、逃避指令，甚至是專業詞彙流失時，及早察覺，以便早期診斷和治療。

失智症早期不明顯 語言衰退是關鍵

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，阿茲海默症（Alzheimer’s disease）是1種常見的神經退行性疾病，主要影響老年人，導致記憶力、思維能力和行為的逐漸衰退。不過，由於失智症早期症狀不明顯，許多患者在確診時已進入中期，容易錯過最佳的干預時機。

為何語言功能為什麼能預測失智？黃軒彙整多項研究說明，大腦語言網絡涉及顳葉、額葉、海馬迴等多個區域。阿茲海默症最早從內側顳葉開始退化，影響詞彙提取與語意處理。1項刊登在《神經學期刊》的美國研究指出，語言障礙平均比記憶衰退早2-3年出現，這才是關鍵預警訊號。

●詞窮現象—用模糊詞取代具體名稱：顳葉前部萎縮會削弱詞彙檢索能力，患者每分鐘能說出的名詞比健康者少40%。舉例來說，當患者無法想起「雨傘」，會說「那個…下雨用的東西」；有人被問「說出三種魚」，可能只說出「鯉魚」，然後愣住說：「其他的…忘了。」建議可利用1名詞，讓家人描述，若需超過5秒或用替代詞，建議就醫檢查。

醫師表示，顳葉前部萎縮會削弱詞彙檢索能力，患者每分鐘能說出的名詞比健康者少40%，如無法想起「雨傘」，會說「那個…下雨用的東西」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，顳葉前部萎縮會削弱詞彙檢索能力，患者每分鐘能說出的名詞比健康者少40%，如無法想起「雨傘」，會說「那個…下雨用的東西」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

●分類錯亂—混淆物品基本屬性：功能性磁振造影（fMRI）證實，這些患者大腦中負責分類的角回區域活化程度顯著降低，因此可能出現語意網絡斷裂，患者難以區分概念邊界情形，如將智慧型手機稱為小電視，或把辣椒歸類為水果，甚至是將蘋果說成橘子，或把桌子叫成椅子等。可利用10張動物／家具圖片測試，若錯誤率超過30%需注意。

●敘事簡化—失去細節描述能力：失智症患者額葉功能退化，導致語言組織能力下降，患者使用連接詞（然後、後來）頻率比常人高3倍，像是「我去公園，『然後』走路，『然後』看到花，『然後』回家。」可能暗示語言組織能力減弱。可透過錄下3分鐘日常對話，若每句話少於7個字且缺乏形容詞，可能是警訊。

●逃避指令—無法說明操作步驟：臨床研究發現，此現象與前扣帶皮層萎縮密切相關。舉例來說，被問到「如何使用微波爐」時，患者會轉移話題：「現在的機器太複雜了！」這反映執行功能障礙，大腦無法規劃多步驟任務。可透過請家人講解「泡咖啡」流程測試，若跳過關鍵步驟（如按壓濾杯），應提高警覺。

●專業詞彙流失—特定領域能力衰退：其屬語意型失智症特徵，患者保留日常對話能力，卻喪失他自己專業上特定知識庫的專業術語，像是原擅長烹飪者，說不出「汆燙」，改用「用熱水弄熟」；資深編輯忘記「校對」等術語，透過測試職業相關詞彙觀察，若出現困難應就診。

就醫關鍵時間 6個月長時間觀察

何時該就醫？黃軒表示，若屬偶爾忘詞，但能自行修正的人屬輕度異常，可持續觀察3個月；若每週出現3次以上語言錯誤，屬中度警訊，可至神經內科就診；當無法完成基本對話測試者，就可能是高度風險，應進行PET掃描檢查。不過，他也提醒，語言異常需持續「6個月以上」才具臨床意義，單次失誤可能是正常老化，年輕人出現失誤，可以先問問自己是不是太焦慮、慌張，不要過度擔心。

黃軒提及，在早期治療上，會利用語言訊練，每天朗讀新聞並複述重點，刺激顳葉語言區；玩「成語接龍」、「分類遊戲」，進行認知刺激，強化語意網絡；或是藥物治療等方式進行治療。

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