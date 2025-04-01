清明前夕彰基為宣教師掃墓 緬懷先人佳美腳蹤

彰基總院長陳穆寬（左2）強調，彰基將持續追隨先人佳美腳蹤，更加照顧台灣需要的人民。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕清明節前夕，彰化基督教醫學中心總院長陳穆寬今天（1日）率醫院幹部前往彰化市八卦山緬懷梅牧師娘，對於台灣這塊土地的「疼」，更希望後人追隨他們的佳美腳蹤，延續並發揚這份無私奉獻的精神，幫助更多需要幫助的人。

陳穆寬今天帶領處長江季蓉、院牧部主任肯當．迪洛安、護理部主任李雅文、彰基文史博物館長陳雅莉及公關部主任郭芳智等人，前往八卦山緬懷梅牧師娘。

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陳穆寬表示，129年前許多國外的宣教師、牧師、醫師及護理師，來到台灣從事醫療宣道的工作。因為有他們，讓台灣這片土地得到了醫療的照顧，也讓福音在台灣這塊土地能夠發芽甚至傳播出去。

彰基院牧部主任肯當．迪洛安表示，感謝過去梅監務牧師來到台灣，今（2025）年是他來台設教130年感恩的日子，將秉持梅牧師醫療宣教的精神幫助不一樣的城市。目前彰基服務的範圍跨及南投、雲林、嘉義等縣市，在總院長陳穆寬帶領下，哪裡有需要就往哪裡服務。

陳穆寬說，彰基與中興大學後醫學系合作，不僅為南投居民帶來醫療幫助，並用愛開啟醫學生的行醫之路。其次，彰基二度前往連江縣義診，另外還設立「水里鄉急診救護站」，偏遠地區居民獲得即時醫療照護。興建南投基督教醫院，雖然預計營運後將賠錢12年也要蓋，獲得賴清德總統賀電肯定。彰基與恆春基督教醫院合作，提升南台灣偏遠地區的醫療資源品質，守護國境之南偏鄉民眾的健康。

陳穆寬說，彰基將持續追隨先人佳美腳蹤，在醫療宣教的使命上做光做鹽，更加照顧台灣需要的人民，甚至到世界各地幫助需要的國家。

彰基總院長陳穆寬代表彰基醫療體系所有同工，向宣教師獻花致意。（彰基提供）

彰基院牧部主任肯當•迪洛安表示，彰基看見那個地方有需要就前往那裡服務。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（左4）今天帶領彰基幹部前往八卦山掃墓。（彰基提供）

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