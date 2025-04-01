大林慈濟醫院心血管加護病房啟用 術後照護更專業

大林慈濟醫院心血管加護病房配備有精密儀器與設備，能讓醫護團隊即時掌握患者的狀況。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕心血管疾病為全球主要死因之一，心臟及大血管手術風險高，術後照護品質影響病人恢復與存活率，大林慈濟醫院成立心血管加護病房，除整合16名心臟專科醫師及護理、體外循環小組等團隊，還增加精密儀器設備，讓心血管重症患者獲得更即時、專業的醫療照護。

大林慈濟醫院長賴寧生、副院長陳金城、心臟血管外科主任張兼華、心臟血管外科醫師許永亨等人，今天為心血管加護病房揭牌。

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賴寧生表示，以往加護病房僅分內科、外科，醫院逐步建立心血管、腦部等加護病房，尤其心臟秒間變化，需要更專業醫護人員、精準儀器進行照護，目前護理人力短缺是國安問題，醫院進行整體盤整，調配人力，讓病患獲得最好的照護。

張兼華說，新病房除了能提供冠狀動脈繞道手術、心臟瓣膜修補、主動脈剝離修補術等重大專業監護，更具備心臟移植及心室輔助器病患的術後照護能力，相關醫療流程與設備已經就緒，希望造福嘉義雲林的鄉親。

許永亨說，心血管加護病房備有7張病床，配備先進的生命徵象監視系統、電子化醫療資訊系統，即時監測患者狀況，此外，提供血液淨化技術及心肺輔助維生系統，能大幅提升重症患者救治成效。

大林慈濟醫院成立心血管加護病房，讓病患術後照護更即時、精準。（記者王善嬿攝）

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