自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒將進入高峰 兒科醫籲做好防護措施

2025/04/02 12:15

大甲李綜合小兒科醫師余秋霖向孩童宣導腸病毒。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合小兒科醫師余秋霖向孩童宣導腸病毒。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕國內今（2025）年已經有2例嬰兒感染「伊科11型腸病毒」併發重症死亡病例，大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖表示，每年4月起腸病毒會開始進入高峰，其中，腸病毒71型是造成重症、有兒童殺手號稱，依據小兒科醫學會預估，今年恐會進入流行期，家長與孩童要做好防護措施。

兒童節將至，大甲李綜合醫院為了讓孩童有個難忘的節日，今日到附近的幼兒園舉辦兒童節活動，設計許多不同的遊戲，請小兒科醫師、語言治療師從遊戲中進行衛教宣導。由於大甲媽祖在兒童節當天起駕遶境，醫師提醒小朋友們，在人多的地方要記得戴口罩，吃東西要記得洗手消毒，因為最近腸病毒蠢蠢欲動，要做好防護措施。

余秋霖特別提醒，如果要參加媽祖遶境，口罩一定要戴好、戴緊，避免感染病毒。醫師也提醒小朋友，遊戲後一定要注意手部的清潔與消毒，更不要把手放入嘴巴中。

余秋霖表示，「吃東西前，一定要熟記洗手的步驟。」由於病毒可經由接觸或飛沫傳染，感染力極強，在人潮擁擠的地方更容易被感染，因此提醒幼童、老師要格外留意，參加地方宗教盛事，要做好防護措施，也要孩童回家告訴家長，萬一不幸有人感染，也要避免群聚。

大甲李綜合醫院團隊到幼兒園陪孩童過兒童節，同時宣導注意腸病毒。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院團隊到幼兒園陪孩童過兒童節，同時宣導注意腸病毒。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中