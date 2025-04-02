腸病毒將進入高峰 兒科醫籲做好防護措施

大甲李綜合小兒科醫師余秋霖向孩童宣導腸病毒。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕國內今（2025）年已經有2例嬰兒感染「伊科11型腸病毒」併發重症死亡病例，大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖表示，每年4月起腸病毒會開始進入高峰，其中，腸病毒71型是造成重症、有兒童殺手號稱，依據小兒科醫學會預估，今年恐會進入流行期，家長與孩童要做好防護措施。

兒童節將至，大甲李綜合醫院為了讓孩童有個難忘的節日，今日到附近的幼兒園舉辦兒童節活動，設計許多不同的遊戲，請小兒科醫師、語言治療師從遊戲中進行衛教宣導。由於大甲媽祖在兒童節當天起駕遶境，醫師提醒小朋友們，在人多的地方要記得戴口罩，吃東西要記得洗手消毒，因為最近腸病毒蠢蠢欲動，要做好防護措施。

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余秋霖特別提醒，如果要參加媽祖遶境，口罩一定要戴好、戴緊，避免感染病毒。醫師也提醒小朋友，遊戲後一定要注意手部的清潔與消毒，更不要把手放入嘴巴中。

余秋霖表示，「吃東西前，一定要熟記洗手的步驟。」由於病毒可經由接觸或飛沫傳染，感染力極強，在人潮擁擠的地方更容易被感染，因此提醒幼童、老師要格外留意，參加地方宗教盛事，要做好防護措施，也要孩童回家告訴家長，萬一不幸有人感染，也要避免群聚。

大甲李綜合醫院團隊到幼兒園陪孩童過兒童節，同時宣導注意腸病毒。（記者張軒哲攝）

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