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忽視靜脈疾病 感染拖成蜂窩性組織炎

2025/04/05 05:30
忽視靜脈疾病 感染拖成蜂窩性組織炎

▲圖1：患者拖延治療，導致嚴重蜂窩性組織炎。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

忽視靜脈疾病 感染拖成蜂窩性組織炎

▲圖2：影像顯示，深層左髂靜脈狹窄。（照片提供／蔡承根）

70歲的張大哥（化名）半年前就發現左腳腫脹，走路感覺沉重。當時醫師診斷他患有慢性靜脈功能不全（Chronic Venous Insufficiency，CVI），也就是俗稱的「靜脈回流不良」。 建議他手術改善靜脈循環，但張大哥心想：「雖然腳腫，但沒特別痛，應該沒關係吧？」於是，選擇觀望，認為「撐一下就會好」，未接受治療。

2個月前，他的左腳突然又紅又腫、發熱發痛，甚至長出了水泡，只好掛急診，醫師診斷為「蜂窩性組織炎」（圖1）。

蜂窩性組織炎是1種細菌感染，當靜脈回流受阻，血液滯留在腿部，加上組織腫脹壓迫淋巴系統，細菌就會趁虛而入，引發嚴重發炎。更糟的是，當靜脈功能已經嚴重受損，這類感染很容易復發，甚至可能演變成蜂窩性壞死、敗血症，導致截肢或危及生命。

靜脈功能受損 感染易復發

住院期間，張大哥經過詳細檢查，結果發現深層靜脈和淺層靜脈全部都有嚴重問題（圖2），他才驚覺當初輕忽病情。

住院治療1週後，感染控制住了，醫師建議他進行淺層靜脈曲張去除手術和深層靜脈疏通手術，來根本解決靜脈循環不良的問題。這次，他不再猶豫，決定接受手術。術後，腳腫問題大幅改善，走路不再沉重，蜂窩性組織炎也沒有再復發！

●腿部長期腫脹、沉重——代表靜脈血液無法有效回流。

●反覆發生皮膚紅腫、發炎，表示可能已經進展到慢性靜脈疾病。

●出現潰瘍、反覆感染，顯示靜脈問題已嚴重，需立即處理。

靜脈功能不全 不會自己好

靜脈功能不全是1種慢性進展的疾病，只會越來越嚴重，絕不會自己好！

如果腳已經出現腫脹、沉重、反覆發炎的問題，現在就應該諮詢專業醫師，檢查靜脈功能，評估治療方式，千萬不要等到發生感染才來急救！

（作者為義大癌治療醫院、右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

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