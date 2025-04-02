女嬰一家三口確診百日咳 今年本土11例 創6年新高

▲疾管署副署長羅一鈞提醒，清明連假將至，出國人潮增多，家長在安排出國行程前，應確認孩童是否已依時程完成百日咳疫苗接種，以獲得足夠保護力。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲國內百日咳疫苗接種時程為出生滿2、4、6、18個月及5歲至入學前各接種1劑；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

疾管署昨公布國內新增2例百日咳確診個案，為南部一起家庭群聚事件，確診者是先前感染的2個月大女嬰的媽媽與曾祖母，這起群聚已有3人染病，全案已匡列99名接觸者，將持續追蹤至4月22日。

疾管署防疫醫師李宗翰說明，這名小女嬰在3月初出現咳嗽，後來症狀加劇，出現喘鳴、流鼻水、嘔吐等情形，期間多次就醫未能診斷，直到3月中才被懷疑感染百日咳並住院治療，最終於3月20日確診、3月23日康復出院，事後與她同住的媽媽與曾祖母也相繼出現症狀，經採檢後於3月28日確診，其餘同住家人已有5人接受預防性投藥，相關人員都持續健康監測中。

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疾管署統計，國內今年累計11例百日咳確診病例，均為本土個案，其中已有4起家庭群聚事件，分別分布於高雄（5例）、桃園（5例）及新北（1例），為2020年以來同期最高。

不只台灣，全球百日咳病例也增加。疾管署副主任李佳琳說，日本今年通報逾3500例，創2018年以來新高；中國去年病例暴增至49萬例，是前年的14倍；越南病例比前年暴增21倍以上，並出現死亡個案；韓國與美國也持續通報上千例病例。

羅一鈞：孩童應如期接種疫苗

疾管署副署長羅一鈞分析，後疫情時代國內外觀光活動逐漸恢復，且疫情期間許多國家的疫苗接種計畫一度中斷，不少孩童未能如期接種疫苗，增加百日咳流行風險。他提醒，清明連假將至，出國人潮增多，家長在安排出國行程前，應確認孩童是否已依時程完成百日咳疫苗接種，以獲得足夠保護力。

疾管署提醒，從確診年齡分布來看，百日咳主要感染對象為3個月以下嬰兒，占27%，其次為13至19歲青少年，占24%。由於初期症狀類似感冒，民眾若出現陣發性劇烈咳嗽、呼吸時有哮喘聲、咳嗽後臉色發紫或伴隨嘔吐等疑似百日咳症狀，應儘速戴口罩就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，儘早診斷與治療，避免疫情擴散。

準媽媽接種 抗體可傳給胎兒

國內百日咳疫苗接種時程為出生滿2、4、6、18個月及5歲至入學前各接種劑，考量許多重症發生於尚未接種的嬰兒，建議孕婦懷孕28至36週自費接種，將抗體傳給胎兒，提升新生兒保護力，照顧者及同住者也可考慮接種，以降低傳播風險。

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