健康網》蒸氣燙傷嬰！緩解鼻塞 醫有3招：用對噴霧器

近日新竹台大分院收治1名男嬰，因家長想用蒸氣幫孩子緩解鼻塞，卻不慎造成燙傷。示意圖，非當事幼童。（圖取自freepik）

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居家舒緩嬰兒鼻塞要小心！熱水蒸氣意外燙傷滿月嬰

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嬰幼兒感冒時經常鼻塞，然醫師提醒不要貿然嘗試網路上提供的偏方，以免造成危害。日前新竹臺大分院收治一名剛滿月的嬰兒，下巴、脖子、肩膀多處燙傷，而須住院。然原因只是家長想嘗試用水蒸氣舒緩孩子的鼻塞。禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，若要幫孩子緩解鼻塞，除了就醫以外，也可提高室內濕度、使用合格的噴霧器。

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據報導，醫師說明，新竹臺大分院收治一名剛滿月的嬰兒，下巴、脖子、肩膀多處燙傷，而須住院，受傷原因是家長想給孩子吸熱水蒸氣，卻不慎燙傷孩子。蒸氣由攝氏100度的熱水發出，若操作不慎，可能使孩子被燙傷，或刺激兒童鼻黏膜，更加不適。

巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」分享，近日網路流傳一則短影音教大家如何自製蒸鼻器，影片中提到只要將熱水倒入保溫瓶、覆蓋濕紙巾，嬰幼兒便可吸入水蒸氣來緩解鼻塞。一名家長真的照做，卻不慎翻倒保溫瓶，造成才滿月大的嬰兒多處燒燙傷。

巫漢盟提醒爸媽，若要幫助寶寶緩解鼻塞，應該這樣做：

●就診：了解病因，並對症下藥。

●提升室內濕度：使用加濕器或在室內放置溫水，增加室內濕度。

●使用合格噴霧器：選擇經衛生福利部核可的噴霧器。

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