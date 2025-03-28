自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》蒸氣燙傷嬰！緩解鼻塞 醫有3招：用對噴霧器

2025/03/28 10:57

近日新竹台大分院收治1名男嬰，因家長想用蒸氣幫孩子緩解鼻塞，卻不慎造成燙傷。示意圖，非當事幼童。（圖取自freepik）

近日新竹台大分院收治1名男嬰，因家長想用蒸氣幫孩子緩解鼻塞，卻不慎造成燙傷。示意圖，非當事幼童。（圖取自freepik）

相關新聞請見

居家舒緩嬰兒鼻塞要小心！熱水蒸氣意外燙傷滿月嬰

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嬰幼兒感冒時經常鼻塞，然醫師提醒不要貿然嘗試網路上提供的偏方，以免造成危害。日前新竹臺大分院收治一名剛滿月的嬰兒，下巴、脖子、肩膀多處燙傷，而須住院。然原因只是家長想嘗試用水蒸氣舒緩孩子的鼻塞。禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，若要幫孩子緩解鼻塞，除了就醫以外，也可提高室內濕度、使用合格的噴霧器。

據報導，醫師說明，新竹臺大分院收治一名剛滿月的嬰兒，下巴、脖子、肩膀多處燙傷，而須住院，受傷原因是家長想給孩子吸熱水蒸氣，卻不慎燙傷孩子。蒸氣由攝氏100度的熱水發出，若操作不慎，可能使孩子被燙傷，或刺激兒童鼻黏膜，更加不適。

巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」分享，近日網路流傳一則短影音教大家如何自製蒸鼻器，影片中提到只要將熱水倒入保溫瓶、覆蓋濕紙巾，嬰幼兒便可吸入水蒸氣來緩解鼻塞。一名家長真的照做，卻不慎翻倒保溫瓶，造成才滿月大的嬰兒多處燒燙傷。

巫漢盟提醒爸媽，若要幫助寶寶緩解鼻塞，應該這樣做：

●就診：了解病因，並對症下藥。

●提升室內濕度：使用加濕器或在室內放置溫水，增加室內濕度。

●使用合格噴霧器：選擇經衛生福利部核可的噴霧器。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中