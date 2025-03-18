居家舒緩嬰兒鼻塞要小心！熱水蒸氣意外燙傷滿月嬰

嬰兒因熱水蒸氣不慎潑灑，導致下巴、脖子及肩膀多處燙傷。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕嬰幼兒感冒時鼻塞不適，讓家長十分心疼，然而在舒緩症狀的同時，也要特別注意安全。日前，新竹臺大分院收治1名剛滿月的嬰兒，因下巴、脖子、肩膀多處燙傷住院治療。經醫護團隊細心照護，嬰兒目前恢復良好。

本起案例與家長嘗試熱水蒸氣舒緩鼻塞有關。家長在網路上看到一段影片，分享「利用保溫瓶裝熱水，讓嬰兒吸入蒸氣緩解鼻塞」的方法，過程中不慎讓熱水潑灑，導致燙傷。

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新竹臺大分院小兒部暨兒少保護中心醫師徐瑋襄表示，蒸氣來自100°C的熱水，若操作不慎，不僅可能造成皮膚燙傷，還可能刺激嬰兒鼻黏膜，反而加重不適。因此，家長若想幫助孩子舒緩症狀，應諮詢醫師，選擇安全合適的方法，如醫療器材許可的噴霧治療機，以降低風險。

燒燙傷是嬰幼兒最常見的家庭意外之一，新竹臺大分院過去一年曾收治多起類似案例，包括孩童在玩耍時誤觸快煮壺、打翻裝有熱湯的碗，或是不小心開啟飲水機熱水開關等情況。這些燙傷往往影響範圍較大，傷口需要長時間換藥，嚴重者甚至須進行手術清創，對幼童的身心都是極大負擔。

醫師提醒，家長可透過調整居家環境來降低風險，例如將快煮壺、熱水瓶放在孩童無法觸及的地方，並為飲水機加裝安全鎖，以確保幼童的安全。

若嬰兒因感冒出現鼻塞，家長可透過幾種簡單方式來改善，如：使用加濕器提升室內濕度，或於孩童無法接觸的位置，置放一杯溫水增加空氣中的水分；輕拍兩側背部肩胛骨下方幫助痰液排出，讓呼吸更順暢；或是在醫師指導下使用經衛生福利部食品藥物管理署認證、標有衛署醫器製字號的噴霧器，以安全的方式幫助嬰兒舒緩不適。

家長的細心照護是嬰幼兒健康的重要關鍵，選擇正確安全的方法，才能有效幫助孩子度過不適期，同時避免潛在風險。

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