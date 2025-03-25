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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》澳洲多名孕婦染梅毒 新生兒恐染先天性梅毒

2025/03/25 18:44

在澳洲的維州，當地傳出多名孕婦感染梅毒，而新生兒很可能也有先天性梅毒。（圖取自shutterstock）

在澳洲的維州，當地傳出多名孕婦感染梅毒，而新生兒很可能也有先天性梅毒。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期澳洲發生嚴峻的梅毒疫情，特別是先天性梅毒的發生率變高，也就是孕婦有梅毒帶原的人數增加。外媒報導指出，先天性梅毒在世界各地多有發生，而在澳洲的維州已有長時間沒有梅毒病例，直到2017年再次出現。

據外媒《澳洲新報》報導，在近8年，維州有10名新生兒因先天性梅毒過世，9名新生兒確診。衛生部門因此緊急提出篩檢。而專家認為疫情會發生，是多重因素總和，包含高風險性行為以及對梅毒欠缺認知都是原因之一。

另外在台灣，梅毒的感染病例也正在增加。疾管署在3月初公告，2024年梅毒確診人數達9738例，多為青壯年男性。疾管署統計，與2023年相比，2024年梅毒感染人數略減2%，淋病則下降8%。疾管署表示，50歲以下青壯年族群的性生活較為活躍，感染風險偏高。

衛福部疾管署衛教資料說明，梅毒常見感染症狀包括生殖器出現無痛性潰瘍及硬性下疳（無壓痛感，但按壓有清澈之滲出液溢出，內含大量之梅毒螺旋菌，故傳染性極高）、全身皮膚隆起紅豆般大小的疹子及扁平濕疣（在身體縐摺處之表淺性潰瘍，內含無數梅毒螺旋菌，故具高傳染性），並出現全身性症狀，包括頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕、肌肉、骨骼與關節疼痛。若為潛伏性梅毒則可能無症狀，需藉梅毒相關檢驗及臨床醫師診斷才能確診。

感染梅毒若未接受適當治療，通常於感染後3至7年，梅毒螺旋菌可能侵入腦脊髓液或腦脊髓膜，造成「神經性梅毒」，臨床可能出現頭痛、煩躁不安、複視、記憶力消退、半身不遂等複雜多變之神經性症狀；或演變心臟血管病變，造成「心臟血管性梅毒」，出現主動脈炎、冠狀動脈入口狹窄、動脈瘤等心臟血管等症狀，需靠進行梅毒相關檢驗並經醫師診斷。疾管署強調梅毒能夠治癒，但之後還會再感染。

同時前面提到的「先天性梅毒」是什麼？疾管署說明，這是因為母親得到梅毒，懷孕期未接受適當治療，而透過胎盤傳染給胎兒，造成新生兒感染先天性梅毒。若新生兒感染，須接受檢驗及治療。目前抗生素已可有效治療梅毒。同時，因先天性梅毒為母子垂直感染，應追蹤母親的梅毒治療情形。

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