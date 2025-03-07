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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

國人性病感染人數曝光 青壯年男性最多

2025/03/07 17:35

疾病管制署最新統計，2024年梅毒確診人數達9738例，淋病感染者達7605人，數字背後幾乎都指向「不安全性行為」。圖為情境照。（圖取自photoAC）

疾病管制署最新統計，2024年梅毒確診人數達9738例，淋病感染者達7605人，數字背後幾乎都指向「不安全性行為」。圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔記者邱芷柔／台北報導〕激情燃燒時理智不能退場，否則危險可能悄悄逼近！根據疾病管制署最新統計，2024年梅毒確診人數達9738例，淋病感染者達7605人，數字背後幾乎都指向「不安全性行為」，且青壯年男性是最大受害者。

根據疾管署統計，與2023年相比，2024年梅毒感染人數略減2％，淋病則下降8％。疾管署發言人曾淑慧指出，梅毒感染數仍是近五年來第2高，淋病也穩坐前3名，顯示這些性病仍在社會中傳播，不能掉以輕心，尤其50歲以下的青壯年族群，因性生活較為活躍，感染風險大幅提升，以淋病為例，感染者中男性占比超過9成，女性不到1成，而梅毒的男女感染比例則為5比1，顯示男性仍是主要感染者。

疾管署提醒，梅毒是一種由梅毒螺旋體透過皮膚、黏膜或血液傳染的疾病，潛伏期長達10至90天。感染後，第一期症狀可能是生殖器無痛性潰瘍或硬性下疳，具有高度傳染性。若未及時治療，第二期可能出現全身性皮疹、發燒、頭痛、倦怠等症狀，到了晚期甚至可能導致心血管病變或神經性梅毒，嚴重影響健康。

淋病則是由奈瑟氏淋病雙球菌引起的性傳染病，影響生殖系統，男性感染後2至7天內可能出現尿道化膿、排尿疼痛，而女性則可能沒有明顯症狀，導致延誤治療，進一步引發併發症，甚至影響生育能力。此外，淋病還可能擴散至直腸、咽喉、眼睛等部位。

疾管署強調，梅毒與淋病雖然可透過抗生素治療，但感染後無法終身免疫，只要發生不安全性行為，就可能再次感染。因此正確使用保險套，不安全性行為者應定期接受篩檢，確診者應主動通知性伴侶，避免「乒乓感染」（伴侶間反覆傳染），及早發現及早治療才能降低疾病擴散風險。

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