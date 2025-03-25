郭瑤琪主動脈剝離逝》黃鴻升因同病離世 醫提易誘發4症狀

前交通部長郭瑤琪近日因主動脈剝離送醫，然最後仍不幸辭世，享壽69歲。（資料照，記者羅沛德攝）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前交通部長郭瑤琪在23日驚傳因為主動脈剝離，在新光醫院過世，享壽69歲。而逝世時僅僅36歲的藝人「小鬼」黃鴻升，以及前海基會董事長江丙坤，也是因為主動脈剝離過世；這項各年齡層都可能發生的心臟疾病，受到大眾關注。

據報導，郭瑤琪過去因台鐵台北車站商場招標案收賄，被依職務收賄罪判刑8年定讞。然近日發生主動脈剝離，在醫院使用葉克膜，情況仍不樂觀，最後是家屬同意移除維生設備，宣告不治，享壽69歲。

藝人黃鴻升在2020年因主動脈剝離過世，享年36歲。（資料照，記者陳逸寬攝）

什麼是主動脈剝離？陳志金在粉專「Icu醫生陳志金」表示，主動脈剝離是體內最大條的血管「主動脈」，它的血管壁「內膜破裂」，血流經由裂孔，進入血管壁中，將血管內膜和中層撕開，造成主動脈的管腔「一分為二」。

陳志金說明，除了可能會造成全身各重要器官的血流不足，也容易因為血管破裂造成大出血或心包填塞，死亡率以每小時1%的速率增加，48小時內致死率高達50%！

最後陳志金補充，誘發主動脈剝離的常見原因包括：高血壓、先天性主動脈瓣狹窄、馬凡氏症候群、胸部外傷等等。

前交通部長郭瑤琪近日因主動脈剝離送醫，然最後仍不幸辭世。（資料照）

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