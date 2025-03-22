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健康網》狗狗舔腳上傷口 竟感染動物細菌引敗血症亡
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕在2022年底，都柏林發生一起壯年男子腿部受了傷，被愛犬舔了一下，卻很快引發敗血症而身亡的不幸消息。
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外媒《每日郵報》報導，愛爾蘭都柏林的49歲男子克雷格瓊斯，被自己的寵物犬舔傷口。結果當晚妻子驚見她臉色發紫。送醫後發現為敗血症。在6次心臟驟停後，隔天因器官衰竭過世。報導提到，瓊斯有皮膚性疾病牛皮癬，容易引發皮膚上的傷口與潰瘍。
在化驗後，發現瓊斯感染的是「犬咬二氧化碳嗜纖維菌」（Capnocytophaga canimorsus）。醫院的生物學家歐尼爾（Eoghan O'Neill）表示，是一種貓狗口腔內的常見細菌；然感染人類的情形卻相當少見，幾乎每百萬人中僅1人受感染。
報導提到，犬咬二氧化碳嗜纖維菌雖經常透過狗咬傷傳染，有時是舔開放性傷口造成。雖對於免疫功能健全者影響不大，但因為瓊斯服用的藥物可能抑制免疫系統，才因免疫系統低下，造成感染。
實際上類似的狀況曾發生過，也有相關研究。日本在2014年一份研究指出，大約7成的狗以及5成的貓，體內有犬咬二氧化碳嗜纖維菌。專家指出，多數患者可使用抗生素治療；最後提醒，與寵物相處時要維持衛生，特別是身上有傷口，應避免被舔舐，降低感染風險。
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