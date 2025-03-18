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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》比特犬咬傷男騎士 傷後注意8警訊

2025/03/18 11:46

比特犬，非本案犬隻。（資料照）

比特犬，非本案犬隻。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕北市發生比特犬咬傷機車騎士的意外。據報導，北市文山區一隻比特犬突然從車窗跳出，咬傷一旁的機車騎士，造成對方濺血送醫；且這是該比特犬第2次追咬騎士。受傷的43歲男騎士腿部撕裂傷，送醫縫合後已出院。

健保署提醒，一旦受傷，立刻要做的事是：立即以肥皂及清水、澈底清洗傷口，以優碘進行消毒；同時，被犬隻咬傷後若發生8情況需立即就醫。

徐男子所飼養的比特犬，本月6日才在台北市文山區咬傷騎士，怎料事隔11天，今早該隻比特犬疑似又將車窗開啟，跳下車後狂咬男騎士。（記者陸運鋒翻攝）

徐男子所飼養的比特犬，本月6日才在台北市文山區咬傷騎士，怎料事隔11天，今早該隻比特犬疑似又將車窗開啟，跳下車後狂咬男騎士。（記者陸運鋒翻攝）

健保署衛教資料表示，遭到動物咬傷，臨床表現會造成局部組織撕裂或碎裂，甚至傷害到肌腱、骨頭和神經。同時，因為動物口中常帶有細菌，所以傷口容易被感染（特別是被貓或被人咬傷）。

據統計所有被咬傷患者中，被狗咬傷約占85到90%，被貓咬傷約占5到10%，被人咬傷約占2到3%，囓齒動物和其他動物約占2到3%。小孩比大人更常被貓狗等動物咬傷。

不同動物和被咬傷部位不同會造成不一樣的傷害。雖然大多數被咬傷患者不需要特別的醫療處置；但某些咬傷若未經適當處理可能會造成局部肢體永久損傷，併發感染或狂犬病，甚至死亡。所以一定要小心處置。

健保署提醒，一旦受傷，立刻要做的事是：立即以肥皂及清水，澈底清洗傷口，然後以優碘進行消毒。

健保署提醒大人需要經常提醒孩子，與寵物、貓狗的相處方法。

●別讓嬰幼兒或小孩單獨與犬貓寵物相處。

●避開野貓、野狗或野生動物。

●不要嘗試去分開正在打架的動物。

●盡量避免打擾正在進食或睡覺的動物。

●不要隨意棄養寵物，寵物應該定期接受疫苗注射。

●進口的動物需經檢疫，切勿飼養走私動物。

最後健保署說明，一旦被動物咬傷，要立即處理傷口，還要觀察咬傷您的動物有沒有出現異樣。

●立即以肥皂及清水，澈底清洗傷口。

●如有明顯出血，可以乾淨的毛巾或紗布局部壓迫被咬傷的部位。

●應觀察咬人的動物10天。譬如染上狂犬病，通常狗在5 至8天內會有病症出現（如行為異常、吠叫聲改變、流口水、麻痺、抽筋等）。

最後健保署說明，咬傷後，如果出現傷口，就要密切注意受傷的部位與傷口的變化，在第一時間尋求醫師幫忙。

●被犬貓或人咬傷。

●傷口在手、腳、頭或臉等部位。

●傷口很深或者感覺已傷害到骨頭、神經。

●傷口經過局部壓迫15分鐘後仍然無法止血。

●傷口出現局部紅腫、熱、痛或者化膿。

●被咬傷的人合併有免疫力減弱的疾病，例如糖尿病、肝病、腎病、癌症或愛滋病等疾病。

●被咬傷的人在過去5年內未曾接受過破傷風疫苗注射。

●自己沒辦法判斷傷口的時候。

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