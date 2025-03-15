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健康 > 護眼顧齒

健康網》配合度高更精確！眼科醫：瀏海遮眼難檢查

2025/03/15 14:55

眼科醫師提醒，若能在小細節多多配合，做眼部檢查將更順利。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

眼科醫師提醒，若能在小細節多多配合，做眼部檢查將更順利。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有到診所就醫經驗者，或許曾想過，為何有些患者會看比較久，有些會看比較快？這是因為後者的病患有較高的配合度，所以能夠很快地完成檢查，幫自己也幫醫師節省時間。眼科醫師王孟祺說明，若患者懼怕檢查，而難以完整張開眼睛；或是瀏海太長，將難以精準檢查，也會增加診療時間；並且提醒幾項做眼科檢查時該配合的細節。

王孟祺在臉書「王孟祺醫師-眼科最前線」談到，常常會有患者問抱怨為什麼前一位患者看那麼久，自已卻看一下就結束了。王孟祺表示，若你也曾有過類似經驗，除了你可能沒有什麼重大問題，疾病相對單純外，也有可能有極佳的配合度，讓醫師可以輕鬆完整檢查。

王孟祺說明，因為眼睛相當敏感，有些患者心裡相當懼怕檢查，即使過程完全不會接觸到眼睛，有人還是會緊張的張不開眼，或是眼球漂來晃去的；也有人瀏海太長一直遮到眼球，這都會讓我們無法精準的完成檢查，因此就會耗費很長的時間。「如果還要做治療的話，那就更折騰了。」

王孟祺建議大家：在眼科檢查時，放鬆心情，專業人員是不會碰到眼球的；雙眼同時睜開，就像是看遠方的電視或電影一樣，不用刻意挑眉。接著下巴，額頭緊靠儀器才能穩定，也在靠上之前先撥開瀏海。放鬆您的肩膀不要聳肩或駝背。如果坐姿不舒服，請先告知醫療人員重新調整。最後王孟祺強調，「好的檢查才能得到精確的資訊，也才不會誤判。」

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