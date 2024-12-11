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健康 > 護眼顧齒

健康網》1根睫毛竟藏11隻蠕型蟎 婦1習慣養出蟎蟲樂園

2024/12/11 16:46

醫師提醒，洗臉時要擦拭眼瞼邊緣，將睫毛根部的分泌物去除，尤其是有化妝、接睫毛的朋友們，要更加留意；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，洗臉時要擦拭眼瞼邊緣，將睫毛根部的分泌物去除，尤其是有化妝、接睫毛的朋友們，要更加留意；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名中年婦人因眼睛時常充血、發紅、發癢，且分泌物多又乾燥，於是前往珍世明眼科診所就醫，院長王孟祺查看後發現，患者眼瞼上充滿了髒污，經顯微鏡採樣檢查，才看到一根睫毛的根部，竟然長了11隻的蠕型蟎，且旁邊還有許多幼蟲！

王孟祺在臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文分享，因患者覺得平時沒事，不應該用手碰眼睛，所以連洗臉時都沒有清潔、擦拭眼部，日積月累，眼瞼就成了蟎蟲樂園。

醫師表示，患者眼睛分泌物多又發紅、發癢，經顯微鏡採樣檢查，發現一根睫毛的根部，竟然長了11隻蠕型蟎，旁邊還有許多幼蟲。（圖取自王孟祺醫師臉書）

醫師表示，患者眼睛分泌物多又發紅、發癢，經顯微鏡採樣檢查，發現一根睫毛的根部，竟然長了11隻蠕型蟎，旁邊還有許多幼蟲。（圖取自王孟祺醫師臉書）

患者洗臉時都沒有清潔、擦拭眼部，日積月累，眼瞼上充滿髒污成了蟎蟲樂園。（圖取自王孟祺醫師臉書）

患者洗臉時都沒有清潔、擦拭眼部，日積月累，眼瞼上充滿髒污成了蟎蟲樂園。（圖取自王孟祺醫師臉書）

務必清潔眼瞼邊緣

王孟祺說，經過徹底清潔治療，再加上每天使用潔眼片擦拭後，這種可怕的狀況終於緩解。他提醒，洗臉時別忘了擦拭眼瞼邊緣，將睫毛根部的分泌物去除，尤其是有化妝、接睫毛的朋友們，要更加留意。清潔眼周就像刷牙一樣，是一個每天要進行的衛生習慣。

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