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健康 > 護眼顧齒

健康網》隱形眼鏡戴太久 角膜恐缺氧破損！醫：暖氣房內應保濕潤

2025/01/31 16:48

醫師提醒，戴隱形眼鏡不可超過10小時。（圖取自freepik）

醫師提醒，戴隱形眼鏡不可超過10小時。（圖取自freepik）

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健康網》不是戴隱眼！ 她「1愛美習慣」害乾眼惡化

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣穩定，民眾在戶外走春時分，把握好天氣，出門曬曬太陽。不論是到大自然走春或是跑趴，為了拍美照，很可能會選擇戴上隱形眼鏡；不過隱形眼鏡不能戴太久，眼科醫師王孟祺提醒，隱形眼鏡最好不要配戴超過10小時，若待在有開暖氣的室內，空氣會特別乾燥，須注意眼睛濕潤。

王孟祺在臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文談到有位患者長期配戴美形的隱形眼鏡，因為視力模糊、乾燥、刺痛、畏光而來看診，可以看到經過螢光染色後，角膜表面佈滿了點狀的角膜上皮缺損（圖一），黑眼珠（角膜）與眼白（結膜）交接處也密佈原本不應該存在的新生血管（圖二），這都是角膜長期缺氧的徵兆。

醫師表示，隱形眼鏡超時配戴，恐引發角膜上皮缺損或血管增生。（圖取自freepik）

醫師表示，隱形眼鏡超時配戴，恐引發角膜上皮缺損或血管增生。（圖取自freepik）

因為長期的角膜缺氧，細胞處於高壓不健康的狀態，如果又再加長配戴的時間，或像在跨年時的冷風中吹拂，簡直就是壓垮駱駝的最後一根稻草，種種不適的症狀馬上暴發出來。

年假快到了，提醒各位配戴隱形眼鏡的朋友，最好不要配戴超過10個小時。若非特殊活動，也以配戴透明的隱形眼鏡為宜。若非日拋的隱形眼鏡，更要注意正常的清潔保養。因為天氣寒冷，許多朋友會開暖氣或電暖爐，讓空氣更形乾燥，這時候要注意保持眼睛的濕潤（可以點用人工淚水），更要減少配戴隱形眼鏡的時間，避免因為乾燥而降低隱形眼鏡的透氧度。

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