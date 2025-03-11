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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》醫染諾羅 症狀多樣：上吐下瀉外加發燒痠痛

2025/03/11 13:03

有醫師談自己染上諾羅病毒的情形。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

有醫師談自己染上諾羅病毒的情形。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你吃壞肚子了嗎？近期諾羅病毒疫情未歇，不少人飽受上吐下瀉之苦，甚至部分醫師也染上諾羅。近日小兒科醫師林哲民在FB上談到，自己疑似也趕上諾羅的流行，感嘆「是福不是禍，諾羅躲不過」。同時他注意到自己的症狀不只是常聽到的「上吐下瀉」，伴隨較罕見的發燒與肌肉痠痛。

林哲民在粉專「Dr. Jimmy 林哲民醫師」表示，自己看診時，接觸的幾乎都是「急性病」，偶爾不小心就會更新到最新的病毒碼。例如自己疑似得到最潮的「諾羅病毒」。

林哲民談他自己的症狀：「第一天微發燒，全身無力畏寒，肚子脹氣，手腳些許痠痛，以為是前天重訓不小心練太壯，適逢流感季節，發燒加上肌肉酸痛很容易會先猜是感染流感。自己快篩流感，都是陰性。接著就開始腸胃極度不適，肚子絞痛，噁心想吐，食慾降到最低。勉強自己喝一些等滲透壓液體補充糖分水分，就這樣度過一整天。之後搭配腸胃藥物治療和清淡飲食，第三天開始慢慢恢復正常飲食。」

林哲民表示，過去病毒型腸胃炎除了典型上吐或下瀉，較少伴隨發燒，更少有肌肉酸痛，「這次的諾羅讓你一次擁有。」諾羅大流行的原因是傳染力極強，只要10顆以上病毒就可以致病。病患的嘔吐跟排泄物都充滿病毒，不小心碰到就有感染的風險。

關於病毒性腸胃炎的預防跟飲食指南，林哲民提供病毒性腸胃炎注意事項：

● 就算是同樣病毒造成的腸胃炎，每個人症狀也不一定相同，有人先吐後拉，有人又吐又拉，有人只吐不拉。

● 嘔吐比腹瀉麻煩，強力嘔吐會連水分都無法補充，能不能少量喝水且不吐，是需不需要去醫院治療的關鍵。

● 急性期可以加倍補充益生菌，儘快恢復腸道正常菌叢，益生菌沒有服用過量的問題，只是錢錢會不見，變成健康的樣子。

● 腸胃發炎，食慾一定會下降得很明顯。同理，如果食慾正常，是腸胃炎的機率很低，要考慮其他健康問題。

● 腹瀉會造成腸黏膜受損，黏膜是吸收水分跟養分的重要構造，完全復原需要7天；因此腸胃炎7天內的飲食都要特別注意控制，不然很容易變成慢性腹瀉。

● 腸胃炎的飲食，大家都知道少量多餐和清淡，但更寬鬆的腸胃炎飲食是「可以鹹，不要油」。

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