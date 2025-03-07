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健康網》病從口入怎麼防？食藥署：調理食材守5要

2025/03/07 14:44

食藥署提醒，調理餐點時，切記遵守「洗、新、分、熱、存」5要點，以防食品中毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，調理餐點時，切記遵守「洗、新、分、熱、存」5要點，以防食品中毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕地球暖化、氣候變遷讓臺灣氣候高溫潮濕的時間變長，就連冬季的氣溫也越來越暖和，因此一年四季的環境都符合常見食品中毒細菌的生長條件，再加上臺灣人口結構逐漸高齡化，以及對家中小寶貝的呵護備至，這些因素使得負責每天供應衛生安全餐點的家庭照顧者傷透腦筋，在追求營養均衡、菜色豐富多元之外，要能讓免疫力較弱的老幼吃得安心更是重中之重，在調理餐點時切記遵守「五要」以預防食品中毒。

重視五要：洗新分熱存

要洗手：調理餐點時，手部要清潔，傷口要包紮。

要新鮮：食材要新鮮、用水要衛生。

要生熟食分開：生熟食器具應分開，避免交叉污染。

要澈底加熱：食品中心溫度應超過70℃。

要注意保存溫度：冷藏低於7℃，經烹煮或易腐敗食品保存低於5℃，室溫下不宜久置。

肉毒桿菌廣泛存在自然界中，會分泌毒素，所造成的中毒致命率是所有細菌性食品中毒的第一位，其嚴重性不可小覷。蜂蜜、土壤等可能含有肉毒桿菌孢子，因此腸道免疫尚在發育的幼兒，應避免食用蜂蜜；以根莖類食材製作副食品時，也一定要將食材洗淨、削皮，並澈底加熱烹煮後再提供，且儘早食用完畢。

另外食品也可能誘發過敏反應，常見帶有過敏原的食品有：小麥、牛奶、雞蛋與花生、蝦蟹類等，平日要留意自身及家人有無對特定食品過敏，在挑選食品時，可多注意外包裝標示內容上的過敏原醒語，以避開誤食所造成的食品過敏反應。

注重餐前洗手、用餐禮儀

預防食品中毒可選購新鮮食材、注意料理衛生、適當的餐食貯存條件。也要在用餐前以洗手乳或肥皂清潔雙手，用餐時注意用餐禮儀，避免口沫橫飛及交叉污染，時時注意衛生更能避免病從口入及預防諾羅病毒感染，讓我們一同守護家人的飲食安全。

食藥署說，調理餐點時，手部要清潔，傷口要包紮；注意衛生才能避免病從口入及預防諾羅病毒感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署說，調理餐點時，手部要清潔，傷口要包紮；注意衛生才能避免病從口入及預防諾羅病毒感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1016期

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