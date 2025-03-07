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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本諾羅流行中 醫提醒2點：食材煮熟、勤洗手

2025/03/07 16:45

日本也有不少人感染諾囉，秋田市單日就有10多人因諾羅就醫。（圖取自freepik）

日本也有不少人感染諾囉，秋田市單日就有10多人因諾羅就醫。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人飽受諾羅病毒之苦，日本也一樣。日本北海道一家壽司店傳出多達83人上吐下瀉的案例；同時秋田市有家診所近期不斷湧入嘔吐嚴重的病患，單日約有10人之譜。

日媒《北海道文化放送》報導，北海道旭川市一家壽司店在3日發生83位顧客上吐下瀉，調查後確定感染諾羅。其中年紀最小的僅2歲，年紀最大為87歲，所幸皆好轉。

日媒《秋田電視台》（秋田テレビ）報導，千葉縣兒童過敏門診院長，醫師千葉剛史說明，在寒冷與乾燥的天氣，諾羅病毒可以存在很長一段時間。吃下含有病毒的食物後，便會入侵腸道引發嘔吐、腹瀉、胃痛等症狀。

千葉剛史提醒，想預防諾羅，要記得兩件事。

首要之務是「食材要煮熟」，千葉剛史提醒，食材溫度加熱到85到90度，持續1分30秒左右即可清除諾羅病毒。接著是「勤加洗手」，使用肥皂或洗手乳，充滿泡沫的時候仔細洗指節，以及手腕。

另外千葉剛史提醒，「若在清理病人嘔吐物或穢物後未洗手，自己也會感染。一定要用漂白水徹底消毒，酒精不能消滅諾羅。」另外，即使恢復了，2週內糞便仍有傳染力，萬不可輕忽。

疾管署表示，諾羅病毒的傳染力非常強，可藉由排泄物或嘔吐物人傳人。有些人感染恢復後二星期內，其糞便內尚有病毒，仍然具有感染力。

同時在環境清潔消毒方面，疾管署強調，酒精性消毒劑對引起腸胃炎的病毒殺滅效果不佳，須使用較高濃度的稀釋漂白水。稀釋漂白水前應穿戴手套、口罩及防水圍裙，稀釋的漂白水應當天配製並標示日期名稱，未使用的部分在24小時後應丟棄。

疾管署表示，日常生活中避免諾羅病毒感染的方法有：

●注意個人衛生，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後（包括為嬰幼兒或老年人更換尿布，或處理排泄物之後），皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。

●蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應澈底煮熟再食用；與他人共食應使用公筷母匙。

●為預防疾病傳播，受病患污染的衣物、床單應立即更換，並以漂白水消毒環境或器物表面；病患應於腹瀉或嘔吐症狀解除後2日再接觸健康的人或調理食物。

●新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力。

●出入公共場所及清理消毒病患之排泄物或嘔吐物時，應戴口罩以避免飛沫傳染。

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