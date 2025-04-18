健康網》咳逾8週可能6原因 研究：找嘸原因恐是大腦變敏感

久咳常見原因有鼻竇問題、氣喘、非哮喘性嗜酸細胞支氣管炎、胃食道逆流、肺間質性疾病（ILD）、無法解釋／難治性慢性咳嗽；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說「醫生驚治嗽」，急性咳嗽還算好處理，當咳嗽超過8週，病情可能撲朔迷離，耳鼻喉科診所醫師曾家承引述《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）文獻指出，久咳常見原因有鼻竇問題、氣喘、非哮喘性嗜酸細胞支氣管炎、胃食道逆流、肺間質性疾病（ILD）、無法解釋／難治性慢性咳嗽，及1成找不出原因的咳嗽，肇因是迷走神經傳遞路徑的神經病變，也就是大腦變敏感了。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」表示，據英國回溯性研究，久咳（大於8週）的盛行率約2-5%（女多於男），其中是到最後找不出原因的慢性咳嗽比例約有10％。久咳由於病因複雜，即使找出正確病因，也不容易成功治療，以鼻竇炎、氣喘、胃食道逆流為例：

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●鼻竇炎

1.可表現為咳痰症狀，而和慢性支氣管炎混淆。

2.不是所有抗組織胺都有效（需含抗膽鹼效果）。

3.鼻竇炎症狀不一定明顯（病人不見得會感覺到鼻涕倒流或頻繁清喉嚨）。

●氣喘

1.咳嗽可以是氣喘的唯一症狀。

2.也可表現的如慢性支氣管炎（咳很多痰）。

3.吸入性藥劑也許會加重咳嗽。

4.只有methacholine誘發測試結果陽性也無法確定診斷。

●胃食道逆流（GERD）

1.咳嗽可以是胃食道逆流的唯一表現而無任何腸胃道症狀（沉默的逆流）。

2.它也可表現的如慢性支氣管炎（咳很多痰）。

3.單純制酸不容易改善逆流引起的咳嗽。

4.成功的藥物治療曠日費時：或許需3個月咳嗽才開始緩解，半年才能痊癒。

5.咳嗽也可由非胃酸性逆流引起。

6.無法單由聲帶發炎變化診斷（可能肇因於咳嗽造成的發炎）。

7.治療：抗逆流飲食及減重（下食道括約肌功能上升；腹內壓下降），避免增加腹壓的劇烈運動，可加上促腸胃蠕動劑。

8.咳嗽本身也會誘發逆流，形成惡性循環。

久咳不是因為你的氣管變敏感，而是大腦變敏感；圖為情境照。（圖取自freepik）

曾家承提到，由於咳嗽可產生驚人爆發力，幫助人們排除呼吸道黏稠的分泌物、異物，時速高達800公里，因此久咳真的會咳到相當厭世，當排除鼻竇、氣喘、胃食道逆流等疾病後，很可能是因為負責咳嗽反射的神經發生了病變，部位不在大家直覺想到的迷走神經周圍（如呼吸道上神經受器變敏感），而是在中腦，它不正常的放大了來自腦幹的低強度訊號，換句話說，久咳不是因為你的氣管變敏感，而是大腦變敏感。

曾家承說，因神經病變的久咳，治療通常需要耗費大量的專業人力（如聲音治療）、病人時間配合及遵從（挑選出適合個人副作用低的中樞神經調節劑），才能找到解答。他認為，這種需跨學科、耗費大量人力物力處理慢性咳嗽的專門門診，不太可能在現行健保制度生存。

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