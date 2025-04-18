二尖瓣置換選瓣膜 病因考量比年齡關鍵

▲左為生物性人工瓣膜，右為機械人工瓣膜。（長庚醫院提供）

記者林惠琴／台北報導

▲長庚研究發現，心臟二尖瓣置換手術的瓣膜選擇不應以年齡為界限，而應以病因為考量；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

心臟二尖瓣置換手術，過去臨床指引以患者年齡作為主要考量，建議65歲以下選用機械瓣膜，65歲以上選用生物瓣膜，但長庚醫院研究團隊發現，不同病因在瓣膜選擇上應有不同策略，是手術成功關鍵。

▲二尖瓣位置。 （長庚醫院提供）

長庚：不同病因應有不同選擇

林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯表示，二尖瓣是左心房與左心室間瓣膜，作用為阻止左心室血液逆流回左心房。運作出現問題時，病人會有喘不過氣來、體能下降、下肢水腫等症狀，甚至心臟衰竭。嚴重者需手術治療，通常以二尖瓣修補為先，太嚴重則須考慮置換瓣膜。

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陳紹緯解釋，機械瓣膜優點是耐用性高、再手術機率低，但需終生服用抗凝血劑，以預防血栓。若凝血劑劑量不足，可能引發腦中風、腸道或下肢血管阻塞；劑量過高則可能導致腦出血或腸胃出血，且接受其他手術或侵入性檢查時，需住院調整抗凝血劑藥物。生物瓣膜的優點則是不必終生服用抗凝血劑，但瓣膜退化較快。

過去臨床指引以患者年齡作為主要考量，建議65歲以下選用機械瓣膜，65歲以上選用生物瓣膜，但長庚研究團隊發現，二尖瓣疾病成因多樣且複雜，對患者存活具顯著影響，不同病因在瓣膜選擇上應有不同策略，是手術成功關鍵。

林口長庚麻醉部副主任陳俊宇表示，此研究分析健保資料庫2002至2018年9201位二尖瓣置換患者，探討不同病因及年齡對存活率影響，結果顯示，不同病因應有不同的瓣膜選擇。

舉例來說，感染性心內膜炎、曾在住院期間中風的患者，或是具有風濕性心臟病的60歲以上患者，生物瓣膜可能是更安全的選擇；退化性二尖瓣逆流的70歲以下患者，則是使用機械瓣膜存活率較佳。至於缺血性二尖瓣返流，預後較差，無論生物瓣膜或機械瓣膜，對存活率影響都不顯著。

桃園長庚醫院副院長、胸腔心臟血管外科醫師葉集孝表示，臨床指引應加入病因相關建議，可根據患者病因、年齡、生活品質需求等因素，提供個人化最適合治療方案。

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