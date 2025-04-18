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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》代謝卡關4警訊！ 起床臉腫、腦袋鈍快補水

2025/04/18 07:30

營養師指出，起床後疲累臉腫、怎麼運動都瘦不下來等狀況，問題可能不是出在身體代謝差，而是喝水太少所致；情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，起床後疲累臉腫、怎麼運動都瘦不下來等狀況，問題可能不是出在身體代謝差，而是喝水太少所致；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕總是覺得睡不飽又水腫、頭腦混沌工作效率差？營養師黃品瑄於臉書粉專「營養師品瑄」發文說明，早上醒來常常疲累臉腫、怎麼運動都瘦不下來、老是嘴饞想吃東西、腦袋卡卡效率低等，這些大家以為很正常的身體反應，其實可能是被忽略的代謝卡關警訊，問題並不是身體代謝差，而是喝水太少導致。

黃品瑄表示，身體水分不足會導致許多狀況，包括：代謝慢、想吃東西等，以下4項警訊若符合3項以上，就代表該喝水了！養成良好飲水習慣，代謝功能才能開Turbo。

早上醒來疲累、臉腫：可能是水分不足，導致代謝慢、水腫。建議早上起床後，可先喝300毫升溫水，喚醒代謝、減少水腫。

怎麽運動都瘦不下來：燃脂代謝都需要水的參與，可試試「53535喝水法」。所謂53553喝水法，意即：早上喝500ml、早午之間喝300ml、午餐前喝500ml、午晚之間喝300ml、晚餐前喝500ml。

總是嘴饞想吃東西：其實不是真的餓，可能只是口渴。建議先喝一杯水，10分鐘後，再決定要不要吃東西。

腦袋卡卡、效率低：這種情況可能不是太累，而是大腦脫水，導致思考力跟著下降。千萬別只靠咖啡醒腦，補水才是清醒關鍵。

營養師表示，腦袋卡卡效率低可能不是太累，而是大腦脫水，導致思考力跟著下降；別只靠咖啡醒腦，補水才是清醒關鍵；情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，腦袋卡卡效率低可能不是太累，而是大腦脫水，導致思考力跟著下降；別只靠咖啡醒腦，補水才是清醒關鍵；情境照。（圖取自freepik）

破解喝水4迷思

雖然缺水可能導致代謝差，但黃品瑄曾發文表示，也別盲目灌水，穩定補水＋留意飲品種類，才是健康關鍵，並說明以下4個喝水迷思：

迷思1：每天都要喝8杯水：實際所需水量因人而異，因飲食中的水分也算在內，所以水量只要整體攝取足夠即可。

迷思2：口渴才喝水：感到口渴時，此時身體已輕微脫水，尤其長者感知較弱，更要提早補水。

迷思3：多喝水較健康：喝水要適量，水喝太多反而可能造成電解質失衡，甚至水中毒。成人飲水計算公式為：約每公斤體重×30-35cc，別盲目灌水才健康。

迷思4：無糖茶、咖啡不能代替水：飲品中的水分可補水，但過量咖啡因和糖會導致頻尿和肥胖，白開水仍是飲用最佳選擇。

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