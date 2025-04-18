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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》遠離腦溢血 學者：降壞膽固醇和高血壓這樣吃

2025/04/18 11:33

學者表示，想要降壞膽固醇和高血壓，可以養成地中海型飲食模式：多蔬果、橄欖油、魚類、堅果；示意圖。（圖取自photoAC）

學者表示，想要降壞膽固醇和高血壓，可以養成地中海型飲食模式：多蔬果、橄欖油、魚類、堅果；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕壞膽固醇（低密度脂蛋白，LDL）雖與腦溢血（出血性中風）之間的直接關聯較不明顯，但其對血管健康的影響不容忽視。營養學者洪泰雄在臉書表示，想要降壞膽固醇和高血壓，可以養成地中海型飲食模式：多蔬果、橄欖油、魚類、堅果，並採取「35921飲食原則」：先吃蛋白質與蔬菜、間隔用餐、控糖減脂，以及控制體重，因為每減少5%體重即可顯著改善血壓與膽固醇。

洪泰雄說明，當LDL過高時，易在血管內壁形成動脈粥樣硬化斑塊，導致血管變窄、變脆，進一步影響血壓穩定，間接提高腦溢血的風險。而高血壓是腦溢血最主要的風險因素。當壞膽固醇過高造成動脈硬化，進而導致血壓控制困難，會增加腦血管破裂風險。有些人長期高LDL導致血管彈性差，即使是中度高血壓，也可能造成小血管破裂。

降壞膽固醇的飲食原則

●增加水溶性膳食纖維攝取：可結合膽汁酸，幫助排出膽固醇，像是燕麥、蘋果、地瓜、山藥、秋葵、豆類。

●攝取植物固醇：可抑制膽固醇在腸道吸收。可以選擇堅果（核桃、杏仁）、酪梨、橄欖油、芝麻。

●攝取Omega-3脂肪酸：有助改善血脂、降低發炎。有深海魚類（鯖魚、秋刀魚、鮭魚）、亞麻仁籽、胡桃。

降高血壓的飲食原則

●增加鉀、鈣、鎂攝取：有助平衡體內鈉含量、放鬆血管，像是香蕉、奇異果、深綠色蔬菜、豆腐、無糖豆漿、乳製品。

●控制鈉攝取（減鹽）：每天鈉攝取不超過2400毫克（約6克鹽），要少吃加工食品、少用鹽醬油、改用天然辛香料調味。

●增加硝酸鹽類蔬菜：促進一氧化氮生成，放鬆血管。如甜菜根、菠菜、芹菜。

●多攝取抗氧化食物：保護血管內皮、延緩老化，例如莓果、番茄、橄欖油、綠茶。

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