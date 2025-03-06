健康網》3月大嬰兒高燒竟是染A流 因家長輕忽感冒

有名3月大嬰兒發燒就醫，快篩後確診A型流感。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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擴大公費流感抗病毒藥劑使用 疾管署宣布延長至3/31

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期氣溫驟降，加上濕冷天氣，稍一不慎就會感冒。然醫師提醒，家有嬰兒的成人，若有感冒症狀須格外謹慎，以免傳染給免疫力不若成人的幼童，甚至是嬰兒。小兒科醫師陳信宏談到近日診治一名發燒的3月大嬰兒，快篩發現A型流感。家長稱夫妻兩人都感冒，卻是自行買成藥來吃，險對孩子釀巨大危害。

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陳信宏在臉書專頁「陳信宏小兒科診所」表示，近日有3個月的小嬰兒，因為發燒來看診，除了發燒，其他症狀不明顯，醫師幫小嬰兒做快篩，很快地A型流感兩條線就出現了。詢問家長後，才知道：夫妻兩人都感冒，卻認為是一般感冒，大人自己去藥局買成藥，沒有給專業醫師看診，結果讓三個月的小嬰兒感染A型流感，趕快開給他流感抗病毒藥物，同時也請爸爸媽媽，一起掛號，開抗病毒藥給他們。

陳信宏感慨，夫妻兩個都感冒，卻當成一般感冒，只是買成藥，差點害了小嬰兒面臨生命危險。「家長生病，也要看專業的醫師，切勿自行買成藥，還傳染給小嬰兒。若不是醫師機警做快篩，小嬰兒就有生命危險。」

陳信宏提醒，若有發燒症狀，請趕快來做「快篩」。另外若是未打流感疫苗，請盡速施打流感疫苗，「請勿拿自己與家人的生命開玩笑。」同時除了流感疫苗，「肺炎疫苗」更重要，保護肺部避免肺炎，而出現重症或是生命危險。

疾管署表示，上週類流感門急診就診約11.5萬人次，呈下降趨勢，但仍處流行期。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中多是A型H1N1。疾管署表示，因社區流感病毒傳播風險持續，擴大「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用公費流感抗病毒藥劑的期限延長至31日。

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