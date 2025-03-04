擴大公費流感抗病毒藥劑使用 疾管署宣布延長至3/31

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內流感疫情降溫，但仍處於流行期，上週新增64例重症、13例死亡，其中最年輕死亡為30多歲男性，出現肺炎、心臟衰竭等情形，住院1週死亡，衛福部疾管署表示，擴大「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用公費流感抗病毒藥劑的期限，將由截至3月15日延長至31日。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週類流感門急診就診約11.5萬人次，呈下降趨勢，但仍處流行期。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中A型H1N1為多。

請繼續往下閱讀...

上週新增64例重症、13例死亡，疾管署防疫醫師林詠青說明，最年輕死亡為中部30多歲男性，有痛風、心臟疾病等潛在疾病，未接種本流感季疫苗，2月中旬出現咳嗽、倦怠症狀持續1週未改善，甚至有發燒、呼吸急促、劇烈咳嗽、全身無力而赴急診，檢查發現發炎指數上升，確診流感且有雙側肺炎，心臟超音波亦顯示心臟衰竭，住院期間使用抗病毒藥物卻未見好轉，於住院1週死亡。

腹瀉門急診就診27.5萬人次也是降溫，但與近4週共接獲344起腹瀉群聚通報案件，均仍為近5年同期最高，群聚發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件180起，檢出諾羅病毒172件、占95.6%為多。

疾管署副署長曾淑慧指出，目前預估流感疫情最快3月中旬脫離流行期，公費流感疫苗剩約1萬劑，不少縣市的疫苗已經被預約完畢，本週就會用罄，而考量社區流感病毒傳播風險持續，擴大「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用公費流感抗病毒藥劑的期限，將由截至3月15日延長至31日。至於腹瀉疫情，也預估未來幾週會持續下降。

疾管署副署長曾淑慧指出，擴大「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用公費流感抗病毒藥劑的期限，將由截至3月15日延長至31日。（疾管署提供）

另外，世界衛生組織2月25日召開國際衛生條例第3次緊急委員會，經專家討論後確認國際M痘疫情仍符合國際公衛緊急事件標準。疾管署今日公布今年首例境外移入M痘，為北部30多歲男性，感染國家為泰國；今年總計有2例本土及1例境外移入。

疾管署提醒，東南亞國家潑水節慶典活動將於4月中旬展開，民眾出遊前如預期有風險行為者，或符合公費M痘疫苗接種條件，應盡快接種疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法