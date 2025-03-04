健康網》大腸癌多國病例上升 醫談預防：避後天因素

世界各國的大腸癌發生率皆有增加趨勢。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近新聞報導，年僅40多歲的台灣知名YouTuber罹患大腸癌的消息，讓大腸癌這議題再度浮現檯面，而許多民眾也深怕自己有相關風險；同時世界多國都有大腸癌患者增加的問題。肝膽腸胃科醫師張靖說明，大腸癌通常是由瘜肉長大惡化而來，而瘜肉生成有先天與後天因素。

張靖在粉專「張靖醫師 胃腸肝膽。靖心靖力 守護健康」表示，絕大多數的大腸癌都是從小顆的瘜肉慢慢長大惡化而來。明眼人看到這裡就已知道，其實防止小瘜肉的生成，以及提早發現小瘜肉並將它切除，這才是預防大腸癌的關鍵之道。

張靖表示，瘜肉的生成有先天和後天因素：先天因素主要還是與家族史相關，後天因素就是我們能掌握的，因此均衡飲食、規律生活、養成運動好習慣就是我們平時可以好好努力的部分。

張靖提醒，大腸鏡是能夠提早發現小瘜肉並將它切除的好武器。因此建議大腸腺瘤的高風險族群，像是有家族史、抽菸喝酒、體重過重、肉食主義、長期外食、一定年紀的民眾等等，可安排大腸鏡檢查，若發現腺瘤的當下，我們就可將它切除，大幅降低未來癌化的風險。

最後張靖補充，全世界許多國家包含台灣都面臨大腸癌年輕化的問題。背後的確切原因尚未被證實，但推測和西化飲食、腸道菌叢改變、肥胖率上升等因素相關。

國健署說明，大腸癌是可預防的癌症之一，許多民眾誤以為腸胃道沒有不適，也沒有血便等症狀，就不用做大腸癌篩檢，然而早期大腸癌無明顯症狀，容易被忽視，但透過定期大腸癌篩檢可以早期發現異常，並及早阻斷癌症的發生或惡化。

國民健康署癌症登記分析資料顯示，大腸癌第0至1期的個案5年存活率可達9成以上，第2期個案5年存活率尚達8成以上，但等到第4期才被發現則5年存活率不到2成。國民健康署吳昭軍署長呼籲，50-74歲2年內未接受大腸癌篩檢的民眾儘早接受篩檢，並應定期接受篩檢，才能在尚未出現臨床病兆前，及早阻斷癌症的發生。

大腸癌的預防，除了建立良好的生活習慣外，也需定期接受篩檢，而大腸癌篩檢（糞便潛血檢查）這項檢查非常簡單，不具侵入性，且檢查前不必限制飲食，只需攜帶健保卡至健保特約醫療院所領取採便管，在家使用採便棒刮取檢體，送回醫療機構，等待篩檢結果。

北市衛生局建議符合公費篩檢條件者：45歲至74歲民眾及40歲至44歲且其父母、兄弟姐妹、子女曾患有大腸癌民眾，可在每2年1次，進行免費的糞便潛血檢查服務。如果糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查。

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