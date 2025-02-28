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健康網》網紅超哥大腸癌第0期 定期做「這檢查」腸保健康

2025/02/28 19:13

YTR超哥於去年健康檢查時發現罹患大腸癌第0期，目前已切除瘜肉，休養康復中。（超哥提供）

YTR超哥於去年健康檢查時發現罹患大腸癌第0期，目前已切除瘜肉，休養康復中。（超哥提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕YouTuber超哥在去年底健康檢查時發現罹患大腸癌第0期，所幸及早發現，立刻安排手術切除4公分的瘜肉，不需化療，並透過經紀人回應「之後需要定期追蹤觀察，也希望大家以他為鑒，2-3年必須安排一次健康檢查」；國健署指出，大腸癌篩檢（糞便潛血檢查）非常簡單，不具侵入性，且檢查前不必限制飲食，自今年起，大腸癌篩檢擴大45-49歲民眾及40-44歲具家族史者，每2年1次糞便潛血檢查。

國健署在網頁表示，大腸癌是可預防的癌症之一，許多民眾誤以為腸胃道沒有不適，也沒有血便等症狀，就不用做大腸癌篩檢，然而早期大腸癌無明顯症狀，容易被忽視，但透過定期大腸癌篩檢可以早期發現異常，並及早阻斷癌症的發生或惡化。

據國民健康署癌症登記分析資料顯示，大腸癌第0至1期的個案5年存活率可達9成以上，第2期個案5年存活率尚達8成以上，但等到第4期才被發現則5年存活率不到2成。因此定期接受篩檢，才能在尚未出現臨床病兆前，及早阻斷癌症的發生。

篩檢異常  務必揪出潛「腸」危機

國健署提到，有部分民眾做了糞便潛血篩檢結果為陽性後，誤認為只是痔瘡，或不小心流血又再檢測1次，結果呈現陰性後，就沒有進一步接受大腸鏡檢查。實際情況為糞便排出過程中，可能摩擦腫瘤或是瘜肉，而導致間歇性出血混入糞便中，但糞便不會每處都沾有微量血液，因此只要篩檢結果為陽性，請務必進一步接受大腸鏡檢查。

研究顯示，糞便潛血檢查結果為陽性者，超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險將增加30%；超過1年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌風險則為2.8倍，透過大腸鏡檢查可以找出隱藏在大腸中的瘜肉，大部分瘜肉在發現的當下即可切除，以阻斷病變的發展。

研究顯示，糞便潛血檢查結果為陽性者，超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險將增加30%；圖為情境照。（資料照）

研究顯示，糞便潛血檢查結果為陽性者，超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險將增加30%；圖為情境照。（資料照）

4步驟在家輕鬆腸癌篩檢

國健署表示，大腸癌的發生與生活飲食習慣息息相關，久坐不動、愛吃燒烤與紅肉或肥胖等因素，皆可能導致大腸癌的發生，再加上沒有定期篩檢，大腸癌發生率的風險就會增加，因此大腸癌的預防，除了建立良好的生活習慣外，也需定期接受篩檢。排便時，請於馬桶內的乾區留住糞便，並遵循下列4步驟，把握檢視自己健康的好時機：

●領管：持健保卡至健保特約醫療院所領取採便管，並寫下姓名。

●解便：在坐式馬桶內斜鋪衛生紙，坐上馬桶解便，將糞便留在馬桶內乾區，或在報紙上解便後，取得檢驗樣本。

●採便：旋轉採便管蓋後，將採便棒向上拔開。裡面的水勿倒掉。在糞便上以輕劃方式重複來回刮取適量的檢體後，將採便棒放回管內並用力蓋上。

●送回：將採便管送回醫療院所檢驗。

大腸癌不具侵入性，且檢查前不必限制飲食，自今年起大腸癌篩檢擴大45-49歲民眾及40-44歲具家族史者，每2年1次糞便潛血檢查。（資料照）

大腸癌不具侵入性，且檢查前不必限制飲食，自今年起大腸癌篩檢擴大45-49歲民眾及40-44歲具家族史者，每2年1次糞便潛血檢查。（資料照）

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