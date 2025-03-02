健康網》口臭藏「大腸癌」風險！ 醫：光刷牙還不夠

醫師表示，S. moorei細菌不只害口臭，還可能進一步影響大腸癌風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕口臭只是刷牙沒刷乾淨？台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，口臭除了與口腔疾病有關外，更發現口腔中的S. moorei細菌還會扶養大腸癌細胞長大，增加腸癌風險，因此建議從口腔與腸道健康下手，首先應做好清潔舌苔、使用抗菌漱口水之習慣，並於飲食中多吃高纖維食物，少吃加工食品與紅肉護健康。若發現口臭持續存在，甚至伴隨腸胃不適、排便異常、體重減輕等症狀，應就醫檢查。

S. moorei害口臭 助腸癌細胞生長

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文說明，多數人對口臭的理解很簡單，不是因為吃了大蒜、洋蔥，就是因為牙菌斑或蛀牙。但其實口腔中住著上百種不同的細菌，其中有些細菌專門分解蛋白質，釋放出讓人口氣變臭的硫化氫、甲硫醇，S. moorei就屬「臭味製造機」中的一員。

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張家銘進一步解釋，不過，S. moorei不只影響口氣，研究更發現，還能跑進腸道，一旦口腔或腸道環境對它有利，它的數量就會不斷增加，增加大腸癌風險，甚至被發現大量存在於大腸癌患者的腸道與腫瘤組織中。S. moorei會抓住腸道細胞上的整合素α2/β1受體，該受體本可幫助細胞維持穩定，但被細菌利用成啟動癌細胞的「成長開關」PI3K-AKT-mTOR-C-myc訊號通路，讓癌細胞快速增殖、延長壽命。

張家銘提及，簡單來說，這細菌就像是在幫癌細胞踩油門，讓它長得更快、活得更久，若S. moorei在腸道裡越多，大腸癌的風險可能也會越高。

口臭其實是腸道發出的「求救訊號」，張家銘表示，有些大腸癌患者，早期根本沒有明顯的腸胃不適，沒有腹痛、沒有排便異常，但卻出現持續性的怪異口臭。科學家發現，這可能是因為 腸道裡的細菌代謝物進入血液，再透過肺部排出影響口氣。

張家銘說，這也讓研究人員開始思考，未來能不能透過口氣分析來篩檢大腸癌。目前已有一些科學家開始研究分析呼吸中的揮發性有機化合物（VOC），看看能不能找出特定的「癌症氣味指紋」。若技術成熟，說不定以後只要「對著機器吹口氣」，就能知道腸道健康狀況，甚至提早發現癌症風險。

醫師建議，除了正確刷牙外，抗菌漱口水也幫助抑制細菌生長；圖為情境照。（圖取自freepik）

從口腔與腸道健康「圍堵」細菌

該如何「圍堵」S. moorei？張家銘建議從口腔與腸道健康改善，首先該細菌最愛藏在舌根與扁桃體隱窩，所以光是刷牙還不夠，還要每天清潔舌苔，最好使用舌苔刮除器，徹底去除舌根上的細菌。此外，抗菌漱口水也可幫助抑制生長，特別是含氯己定、二氧化氯、乳酸鋅的漱口水。

張家銘提到，更重要的是，口腔益生菌可能是抑制它的關鍵！像是Lactobacillus reuteri（鼠李糖乳桿菌）和Streptococcus salivarius K12（唾液鏈球菌）這類益生菌，可幫助平衡口腔內的菌群，讓S. moorei沒有機會大量繁殖，目前市面上也有含這些益生菌的口含錠或牙膏，可考慮試試。

接著是腸道防禦戰！張家銘指出，當細菌已經進入腸道，那麼就要靠腸道益生菌來對抗它！像是雙歧桿菌（Bifidobacterium）與乳酸桿菌（Lactobacillus）都能幫助維持腸道健康，減少S. moorei在腸道裡的影響。建議飲食上，多吃高纖維食物，因其能促進腸道蠕動，讓壞菌比較難「定居」；再者，應少吃加工食品與紅肉，這些食物可能會改變腸道環境，讓壞菌更容易滋生。

張家銘提醒，口臭可能不只是小事，而是身體發出的警訊。當發現口臭持續存在，甚至伴隨腸胃不適、排便異常、體重減輕等症狀，千萬不要忽視，可能該去做個腸胃檢查了。

醫師表示，加工食品與紅肉可能會改變腸道環境，讓壞菌更容易滋生；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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