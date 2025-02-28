健康網》蛋糕店開在大醫院生意更好？醫：顯示分級醫療失敗

醫師姜冠宇注意到，近日院內有家蛋糕店即將遷到另家醫院營業，因為人潮比較多。（圖取自PhotoAC）

相關新聞請見

健康網》「急診壅塞」僅是醫療崩壞的一角！醫：醫療業缺這

護理學會盼解決人力問題 賴總統要行政部門「劍及履及、立刻執行」

請繼續往下閱讀...

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全台急診壅塞嚴重，使得「分級醫療」等政策的宣導與現實狀況，再次被搬上檯面討論。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇說，蛋糕店開在醫院旁邊能夠賺更多錢，令他感嘆，「其實這也正是分級醫療十年來失敗的縮影吧。喊了這麼多年，醫學中心仍然是百貨公司等級的客流量。」

姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」指出，近日上班時他注意到，1樓有家蛋糕店即將熄燈，原因是要搬到某大醫院附近營業，因為在那邊生意更好。姜冠宇感嘆，其實這也正是分級醫療十年來失敗的縮影吧。喊了這麼多年，醫學中心仍然是百貨公司等級的客流量，已經是自給自足的消費生活圈了。民眾的習慣完全沒有改變。

姜冠宇感嘆「3大策略、兩大改革，不都是我們以前就喊過並說有在做的。」以及真正的改革是在讓民眾見識醫療成本，「健保消費了所有救人於火熱的醫療專業人員。它隱藏了非常多事實而成為政治工具。而在大醫院就醫與住院的民眾，還有餘裕在醫院商家消費，這就是改革的決心真的還不夠。」

另外姜冠宇補充，即便醫療業務做到這種程度，醫事司查詢各家財報「醫療本業」收支，幾乎無一家例外都是赤字。須靠非醫療收入，如停車場、美食街、附設安養院（各家策略不同）才能維持年度營運。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法