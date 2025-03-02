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健康網》草莓護膚顧心好處多 零廚藝「健康下午茶」超easy
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕適逢草莓產季，不少民眾會趁假期出遊「採一波」，享受親子共遊樂趣。營養師陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文表示，草莓香甜美味還富有維生素C能護膚、鉀幫助維持血壓調整心臟健康、植化素能抗老化及發炎、膳食纖維促進消化還能增加免疫。推薦民眾可以自製草莓牛奶當下午茶，完全零廚藝超簡單。
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草莓牛奶2步驟超簡單
●食材：草莓3/4碗（約4至5顆）、蘋果1小片、鮮奶200c.c.
●做法：直接放入調理機，攪拌1分鐘後，香甜濃郁的「純天然」草莓牛奶就完成啦。
草莓營養亮點
陳冠蓉指出，每100g草莓的熱量約為36大卡，這種水果悅人眼目，不僅香甜美味，也富含多種營養素。
●維生素Ｃ：每100g草莓約含69.2mg維生素Ｃ，能增強免疫力，促進膠原蛋白合成，維持皮膚健康。
●鉀：每100g草莓含199mg的礦物質鉀，適量吃草莓有助於調節血壓，維持心臟健康。
●植化素：草莓含多種植化素、多酚化合物（如：鞣花酸、花青素等），故草莓具極佳的抗氧化力，能減少自由基對細胞的傷害，並誘發肝臟解毒系統，能加強毒素代謝，有助於抗老化，也能減少體內發炎反應。
●膳食纖維：每100g草莓約含1.8g膳食纖維，有助於腸道蠕動，改善腸道菌相，有助於調節免疫、促進消化、改善免疫的好處。
草莓挑選、保存、清洗一次看
另，農業部表示，草莓挑選應以色澤鮮亮有光澤，顆粒飽滿且香味濃郁者佳；保存方面，若還未食用先不必清洗，平舖於容器底部後用保鮮膜封好，留部份空隙通氣，並放入冰箱中冷藏，可延長保存期限；清洗方式為將草莓放入流動的盆水中漂洗，初步潔淨果實表面後，於水龍頭下一一個別沖洗，最後再切除蒂頭，避免風味從切口流失。
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