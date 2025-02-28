健康網》草莓非莓果類！ 農業部授「挑、存、洗」方法

農業部說，草莓其實不是「莓果」類，而是屬於聚合果；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香甜的草莓誰不愛！不僅單吃好吃，做成大福、蛋糕、果醬等也都十分美味。農業部在臉書專頁發文分享草莓的冷知識，草莓其實不是「莓果」類，而是屬於聚合果，平常食用的果肉，其實是授粉後肥大的花托構造。另外，農業部也分享了挑選、保存，以及清洗方法。

●挑選方式：以色澤鮮亮、有光澤，且顆粒飽滿、香味濃郁者佳。

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●保存方式：若還未食用先不必清洗，平舖於容器底部後用保鮮膜封好，留部份空隙通氣，並放入冰箱中冷藏，可延長保存期限。

●清洗方法：將草莓放入流動的盆水中漂洗，初步潔淨果實表面後，於水龍頭下個別沖洗，最後再切除蒂頭，避免風味從切口流失。

揭曉真實身分

農業部指出，草莓其實不是「莓果」類，而是屬於聚合果。平常食用的果肉，其實是授粉後肥大的花托構造，真正的果實是佈滿其表面，由許多子房發育的小瘦果。與一個果實中，含有許多種籽的「莓果（Berry）」類不同。

農業部指出，平常食用的草莓果肉，其實是授粉後肥大的花托構造，真正的果實是佈滿其表面，由許多子房發育的小瘦果；示意圖。（圖取自freepik）

大湖草莓佔90％

農業部表示，目前苗栗縣大湖鄉的草莓，栽種面積約450公頃，面積與產量約占全國9成。因冬季期間，大湖地區屬乾冷型氣候，適逢草莓產果期，而少雨、日夜溫差大，非常適合草莓開花結果，果實不會因遭雨淋而腐爛。

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