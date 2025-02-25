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健康網》急診壅塞 前急診醫點根源：無限自由就醫權

2025/02/25 20:10

近期醫學中心急診壅塞浮上檯面，有不少醫師提出建議。圖為情境照。（資料照）

近期醫學中心急診壅塞浮上檯面，有不少醫師提出建議。圖為情境照。（資料照）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大醫院急診爆滿，醫界發出求救訊號。前急診科醫師「安東尼」（化名）在粉專「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」談他的看法：他認為問題的根源，在於民眾有「無限自由就醫權」。醫師認為，衛福部限制看診量、藥費，卻不限制民眾就醫權，「所有問題根源都來自於此！但沒人敢動，成了死胡同。」

安東尼舉例：若有人老是刷爆信用卡，應限制他的信用卡額度，超過5萬就不能再刷。然健保管理精神卻是：限制精品店家，月刷超過5萬，不會付錢給店家，但店家不能不賣給這個人，他有買精品的權利！「我知道沒有人敢拿『無限自由就醫權』開刀，所以這是一個死胡同。」

安東尼又提到：有人提到理想狀況是醫學中心只看轉診病患；他強調，針對醫療院所的限制是行不通的，「只約束販賣商品的店家，而給予消費者無限自由，就是荒謬而行不通的。」

安東尼直言，日本是認真施行醫療分級的國家之一，做到醫學中心只看轉診、危急病人。他們的做法是：「限制民眾的看診自由」。很多醫學中心根本不接「外來」患者，也就是非轉診過來，自己跑來的人。

安東尼補充，現在的制度，逼得醫學中心不能只看重症，還要消化大量輕症，「不然會賠錢。」當護理人力短缺，或有疾病流行，就會出現問題。「衛福部自己說要落實分級醫療，但分級醫療以現在的制度就是不可行。未來的願景是要將輕重症分流，但如果還是只動醫院端，不敢動消費端，那一切都是空談。」

最後他總結，過去醫療人員相挺，無論多艱困都挺過來，換來一句「辛苦了」。現在是越來越多人不想折磨自己，選擇更好生活，「呼籲不能解決問題。」

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