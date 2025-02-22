健康網》諾羅疫情未歇 診所一聽症狀先發「嘔吐碗」

近期諾羅病毒感染者相當多，有診所櫃台一聽到病患說明，直接先發「嘔吐碗」。（圖取自粉專「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少人飽受諾羅病毒之苦，有診所遇到就醫的病患時，一聽到症狀先給一個「嘔吐碗」，因為診所的醫護人員與清潔員實在是怕了。

疾管署在18日表示，腹瀉門急診就診28萬5442人次，也較前一週下降6.9%。另外全國近4週共接獲390起腹瀉群聚通報案件，也是近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件共214起，以檢出諾羅病毒211件、占98.6%為多。疾管署預估腹瀉疫情將會趨緩。

陳敬倫在粉專「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」發文表示：診所櫃檯問到病患有噁心想吐的症狀，直接發一個嘔吐碗。因為最近諾羅病毒實在太猖狂了，而且發病很快，常常上一秒正常用餐，突然就開始噁心嘔吐，忍都忍不住，「而且諾羅嘔吐物傳染力非常強，必須用漂白水消毒，我們的護理師都被吐怕了。」

衛福部疾管署表示，酒精性消毒劑對引起腸胃炎的病毒殺滅效果不佳，須使用較高濃度的稀釋漂白水。稀釋漂白水前應穿戴手套、口罩及防水圍裙，稀釋的漂白水應當天配製並標示日期名稱，未使用的部分在24小時後應丟棄。

同時疾管署表示，想預防諾羅應記得下列事項：注意個人衛生，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後（包括為嬰幼兒或老年人更換尿布或處理排泄物之後），皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應煮熟再食用；與他人共食應使用公筷母匙。

為預防疾病傳播，受病患污染的衣物、床單應立即更換，並以漂白水消毒環境或器物表面；病患應於腹瀉或嘔吐症狀解除後2日再接觸健康的人或調理食物。新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力。出入公共場所及清理消毒病患之排泄物或嘔吐物時，應戴口罩以避免飛沫傳染。

近期不少人飽受諾羅病毒之苦。示意圖。（圖取自shutterstock）

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