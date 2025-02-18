類流感、腹瀉疫情「雙降」 流感最快3月中脫離流行期

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內類流感、腹瀉疫情仍在高點，但已呈現「雙降」趨勢，其中，類流感門急診就診為14萬8081人次，較前一週下降近20%；腹瀉門急診就診28萬5442人次，也較前一週下降6.9%。衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，預計類流感疫情將於3月中旬或下旬脫離流行期，腹瀉疫情也會趨緩。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上週類流感門急診就診仍達近10年同期次高，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。上週新增122例流感重症、21例死亡，去年10月進入本流感季以來，累計917例重症、181例死亡，均為近10年同期次高、近5年同期最高。

請繼續往下閱讀...

李佳琳指出，上週類流感門急診就診則為近5年同期最高，全國近4週共接獲390起腹瀉群聚通報案件，也是近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件共214起，以檢出諾羅病毒211件、占98.6%為多。

另外，台大醫院小兒感染科醫師黃立民預估，本流感季第1波疫情要開始下降了，但應該還會再流行1支病毒，到5、6月第2波才會結束，同時再過1到2個月，新冠疫情也可能會上升。

疾管署統計，上週新增12例本土新冠重症，較前一週新增9例略增，自去9月至今年2月17日，本土新冠重症累計488例，其中105例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多。

曾淑慧說明，近4週本土檢出變異株以XEC占64%為多，其次為KP.3.1.1占23%、LP.8.1占9%、JN.1占5%，都是以JN.1或是其子代為主，目前國內疫情仍處於低點、上下徘徊中，未來是否與流感同步流行，會持續監測。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法