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健康 > 名人健康事

健康網》41歲民代李振瑋主動脈剝離逝 醫談年輕患者1大共通點

2025/02/15 18:01

花蓮市民代表會主席李振瑋（中）因主動脈剝離過世，享年41歲。（資料照）

花蓮市民代表會主席李振瑋（中）因主動脈剝離過世，享年41歲。（資料照）

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健康網》花蓮市代會李振瑋主動脈剝離逝 享年41歲

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮市民代表會主席李振瑋，在除夕夜當晚因身體不適摔下樓梯。醫師診斷為急性主動脈剝離，緊急手術後仍陷入昏迷，在（14）日家屬同意拔管後離世，享年41歲。相當年輕卻因心臟疾病離世，令人大感意外。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，這個案例令他想到在2020年過世的「小鬼」黃鴻升，他才36歲，同樣因主動脈剝離過世。為什麼這個看起來離年輕人很遠的疾病會發生？他認為，有相當大的比例與遺傳有關。

據報導，李振瑋在1月底吃過年夜飯後，疑似因心臟不適昏倒，從樓梯上摔下。送往慈濟醫院後，醫師診斷急性主動脈瓣膜玻璃，緊急手術並送加護病房。然半個月後未好轉，在家屬同意後拔管，享年41歲。

花蓮市民代表會主席李振瑋因主動脈剝離過世，享年41歲。（資料照）

花蓮市民代表會主席李振瑋因主動脈剝離過世，享年41歲。（資料照）

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，過去我們常以為，主動脈剝離是老年人才會得的病，因為血管老化、血壓高，才會讓主動脈內膜破裂，血液衝進血管壁，造成致命剝離。但這幾年，醫界開始發現，一些40歲以下，甚至30多歲就發生主動脈剝離的案例，背後常常不只是壓力大、勞累、運氣不好這麼簡單。

張家銘表示，這些年輕病患，有相當比例跟「遺傳」有關。也就是說，他們的血管壁，可能從出生起就比別人脆弱，承受不住壓力。有時候，他們自己不知道，家人也不知道，等到某天血壓突然升高，或者激烈運動、情緒激動，血管一下子撐不住裂開，悲劇就在那一刻發生了。

張家銘說明「家族性胸主動脈瘤與剝離」是指沒有外表特徵，卻潛藏主動脈剝離風險。其中，一種叫做家族性胸主動脈瘤與剝離（Familial Thoracic Aortic Aneurysm and Dissection，簡稱FTAAD）的遺傳疾病，就是一個常被忽略的隱藏殺手。得這種病的人，外表完全看不出來，不像馬凡氏症那樣會特別高瘦、手腳修長。他們可能就跟我們身邊的朋友一樣，身材正常，生活正常，但他們的主動脈卻比常人脆弱得多。

這類患者，往往家族裡會出現一些不明原因的猝死、腦中風，甚至有人突然說胸口痛，送醫不治。這些我們以為的意外，很可能是同一個家族的血管問題，只是我們沒有聯想到而已。相關基因像ACTA2、MYH11、MYLK、SMAD3等，目前已經被醫學界確認和這類年輕型主動脈剝離有關。

如果說家族性胸主動脈瘤與剝離是隱藏在血管裡的地雷，那小鬼黃鴻升的案例，則讓另一種跟主動脈剝離相關的遺傳病，走進了大家的視野。小鬼生前其實有多囊腎的病史。多囊腎，顧名思義，就是腎臟長滿一顆顆水泡，腎臟會越來越大，變得像橄欖球一樣。

這種病一樣是遺傳來的，大部分患者年輕時看不出異狀，但隨著囊泡變多、變大，腎功能會慢慢變差。而最麻煩的是，很多人在30歲左右就開始出現高血壓。如果這個高血壓沒有好好控制，除了會傷害腎臟，更可能引爆腦血管瘤破裂或主動脈剝離。台灣的臨床研究顯示，多囊腎患者的腎功能惡化速度，比一般腎臟病患者快很多，平均52歲就得洗腎，比常人足足早了15年。

基因檢測能幫上忙嗎？張家銘表示，現代醫學已經能透過基因檢測，找到這些「看不見的危機」。張家銘提醒，如果家裡曾經有人年輕時腦中風、猝死，或得了腎臟病，或者你自己30歲不到就血壓飆高，都不要以為是偶然。有些事情，是我們的基因早就寫好的，只是還沒發生。我們沒辦法改變天生的體質，但我們可以透過早期檢查，提前知道，提早預防，甚至吃藥延緩病程。

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