健康網》花蓮市代會李振瑋主動脈剝離逝 享年41歲

花蓮市民代表會主席李振瑋。（圖取自代表會網站）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮市民代表會主席李振瑋，在除夕夜當晚因身體不適摔下樓梯。醫師診斷為急性主動脈剝離，緊急手術後仍陷入昏迷，在（14）日家屬同意拔管後離世，享年41歲。李振瑋相當年輕，卻因心臟疾病離世，令人大感意外。

據報導，李振瑋在1月底吃過年夜飯後，疑似因心臟不適昏倒，從樓梯上摔下。送往慈濟醫院後，醫師診斷急性主動脈瓣膜玻璃，緊急手術並送加護病房。然半個月後未好轉，在家屬同意後拔管。享年41歲。

三軍總醫院衛教資料說明，主動脈剝離是複雜而致死率很高的心血管疾病，起因於主動脈血管壁的中層因各種原因（如：高血壓或結締組織缺陷）受損後，加上血管壁內膜破裂，血流經由內膜的裂孔，進入血管壁中，將血管內膜和中層撕開，而血流可以在此撕裂開的空間中流動，形成所謂的「假腔」。

由於「假腔」的形成，主動脈的管腔一分為二，而假腔往往會壓迫所謂的「真腔」，可能會造成身體各處的血液供應不足，形成肢體或腦部的缺血現像，又由於假腔的外圍不是完整的血管壁結構，因此較為脆弱，容易破裂造成大出血或心包填塞死亡。因此緊急及積極的治療是避免死亡的唯一方式。

依據統計，急性主動脈剝離若是不處理，至少50%的病人在發生後48小時內會死亡，也就是以1小時約百分之一的速率增加，因此診斷及治療是與時間賽跑一般，約71%的人會在2個月內死亡，89%的人在3個月內死亡，而91%會在6個月內死亡。

會誘發主動脈剝離的因素：

●高血壓：約2/3的患者都有高血壓的病史。

●先天性主動脈窄縮。

●馬凡氏症候群（Marfan症候群）：屬於先天結締組織疾病，容易造成升主動脈破裂。

●懷孕、胸部外傷。

常見症狀部分，有90%的病人會有「胸痛」，主要以突發性像似肌肉被撕裂般的疼痛，也可能轉移到頸、下背部等等如果胸痛僅在前胸，有可能為升主動脈的剝離；如果疼痛有延伸至頸部或者下顎，有可能為主動脈弓的剝離；如果疼痛延伸至下背部，有可能為降主動脈的剝離；同時通常伴隨著高血壓，有60%的病人有合併高血壓症狀。

因血管剝離導致有血管阻塞、器官缺血或梗塞情況，如：休克昏迷、中風癱瘓、心肌阻塞、腸阻塞、肢體缺血等；心臟方面則有主動脈瓣閉鎖不全（似門關不緊）、血胸、心包填塞（體液聚積於心包膜內，導致心臟無法有效的跳動），最後容易引發休克與心臟衰竭的情形。最後則是心跳增加、臉色蒼白、活動力減低、注意力無法集中、焦慮、冒汗、頭昏眼花、咳嗽、呼吸困難、聲音沙啞等。

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