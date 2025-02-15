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新光三越氣爆》有4狀況恐是PTSD 須尋求專業協助

2025/02/15 19:31

台中新光三越發生氣爆，不僅是身體受的傷需要治療，心靈的傷也要。（記者蔡淑媛攝）

台中新光三越發生氣爆，不僅是身體受的傷需要治療，心靈的傷也要。（記者蔡淑媛攝）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中新光三越發生嚴重氣爆，釀成多人傷亡；不僅受傷者的傷口要處理，他們的心理也要治療，甚至只是看到，幸運無傷的人也需要被關懷。不少研究提到，這些大型災害現場的生還者，多會產生大家耳熟能詳的PTSD，也就是「創傷後壓力症候群」。

台北同伴心理諮商所所長余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」表示，創傷後症候群（PTSD），通常是由於經歷了嚴重的創傷事件而引起，其實事件的創傷嚴重程度，取決於個人，並沒有統一的評判標準。只要這件事讓你的心理受到嚴重的創傷，那麼它就是「嚴重的創傷事件」

余佳容舉例，可能會因為目睹另一半的劈腿現場、幼時看到暴力場景、痛失愛寵、車禍等等原因，出現創傷後症候群

余佳容說明，創傷後症候群主要會出現這四種狀況：

●過度回想：持續重現創傷事件的記憶、夢境或閃回，讓患者感到緊張和不安。

●逃避和麻木：患者可能避免與創傷相關的事物、地點或情境，同時表現出情感麻木和冷漠。

●過度興奮和激動：這包括易怒、入睡困難、過度驚恐以及對突發事件的過度反應。

●負面情緒和情感：PTSD患者可能時常感到沮喪、無望、內疚或恐懼。

余佳容表示，經歷創傷後，若出現以上狀況，請不要輕視，覺得自己只是最近怪怪的，甚至責怪自己抗壓性太低。創傷後症候群嚴重的情況下是會有失眠、肌肉緊繃疼痛、頭痛等生理症狀，也可能會疏遠原有的社交圈。所以一定要尋求醫療協助，透過心理治療、藥物協助，創傷後症候群患者大部分都可以紓緩症狀回歸原有的生活

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