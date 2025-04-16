粉領族頸腫瘤近4公分 消融術除病灶保留甲狀腺

醫師透過超音波影像導引，把電極針插入腫瘤，利用無線射頻熱能，凝固並壞死腫瘤組織。（慈濟醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名粉領上班族隱約發現脖子有個腫塊，但恐懼手術又怕會留下疤痕，只能暫時隱忍，直到親友聚會時追問脖子的明顯腫塊，才勸她就醫。經台中慈濟醫院耳鼻喉部醫師張展榕透過超音波檢查，確定腫瘤已大到3.5公分，必須移除。最後病人自費選擇僅需局部麻醉的「頭頸腫瘤消融術」，保留甲狀腺組織與功能，一舉數得。

張展榕表示，頭頸腫瘤以甲狀腺腫瘤居多，其他種類還有副甲狀腺腫瘤、腮腺腫瘤以及甲狀腺癌復發所產生的腫瘤。過去治療頭頸腫瘤，大部分採用手術移除，不僅手術傷口大，手術時間長。如果是因為洗腎造成的副甲狀腺腫大的病人，還會有較高的麻醉風險；而手術移除帶有腫瘤的器官，例如甲狀腺，病人術後則必須終身服用甲狀腺素，會相當程度影響生活品質。

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張展榕比較傳統手術的優劣情況指出，自費「頭頸腫瘤消融術」只要局部麻醉，透過超音波影像導引，把電極針插入腫瘤，利用無線射頻（RF）產生的熱能，凝固並壞死腫瘤組織，傷口只有針孔大小，周邊組織的破壞少、病人手術時間短、術後復原也很快。頭頸腫瘤消融術可保有原有器官的功能，對甲狀腺、副甲狀腺腫大、腮腺腫大的病人，術後的生活品質相對較佳。

陳小姐手術當天上午住院，下午手術，手術期間還同時監測講話、吞嚥等功能，手術順利完成，經過一個晚上觀察，隔天就可以出院，後續每三個月回診追蹤腫瘤縮小的狀況即可。張展榕說，經過一年多追蹤，超音波檢查顯示陳小姐的甲狀腺腫瘤僅剩疤痕組織，腫瘤可以說完全萎縮，「頭頸腫瘤消融術」消除了腫瘤。

張展榕建議，每個人的身體構造與疾病型態未必相同，若有頭頸腫瘤疾病問題，可先找耳鼻喉專科醫師檢查討論治療方式。

術後一年多的超音波追蹤檢查，顯示陳小姐的甲狀腺腫瘤幾乎已完全萎縮。（慈濟醫院提供）

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