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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高膽固醇迷思破解？研究：健康生酮者高LDL未必增心臟風險

2025/04/16 10:59

研究挑戰傳統觀念：特定健康生酮飲食者的高膽固醇，與動脈斑塊累積無顯著關聯，凸顯個人化心血管風險評估的必要性；；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究挑戰傳統觀念：特定健康生酮飲食者的高膽固醇，與動脈斑塊累積無顯著關聯，凸顯個人化心血管風險評估的必要性；；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕一項發表於《美國心臟病學會期刊：進展》（Journal of the American College of Cardiology: Advances）的最新研究，對長期「高膽固醇導致心臟病」的觀念提出挑戰。研究指出，特定代謝健康的族群，即使膽固醇指數極高，其心血管風險未必隨之增加，顛覆了傳統認知。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項由美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）倫奎斯特生物醫學創新研究所）主導的研究，聚焦於一百位被稱為「瘦高反應者」（Lean Mass Hyper-Responders, LMHRs）的特殊個案。這些人長期遵循低碳水化合物的生酮飲食（平均達五年），身體精瘦，且除了低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）與載脂蛋白B（ApoB）顯著升高外，其餘代謝指標均十分健康，例如三酸甘油酯偏低、高密度脂蛋白（HDL）偏高、血壓正常、胰島素阻抗低及體脂率低。

研究團隊利用電腦斷層血管攝影（CT Angiograms）追蹤這些受試者一年的冠狀動脈斑塊變化。結果分析顯示，無論是LDL-C或ApoB的基線水平、一年內的變化幅度，或是總體暴露量，都與動脈粥狀硬化斑塊的進展程度沒有顯著關聯。研究反而發現，預測未來斑塊累積的最主要因素，是這些個案在研究開始時既有的斑塊負荷量。此結果支持了「斑塊滋生斑塊」（Plaque begets plaque）的觀點，而非傳統認為的高ApoB直接導致斑塊增加。

過去數十年，心血管疾病風險評估深受「脂質假說」（lipid hypothesis）影響，認為血液中ApoB與LDL-C升高是主要元兇，應優先治療。然而，近年越來越多證據顯示低碳水化合物或生酮飲食，可能對改善糖尿病、發炎性腸道疾病乃至部分精神疾患等慢性病有益。因此，釐清這類飲食模式引發膽固醇升高是否確實增加心血管風險，變得日益重要，因為許多醫師仍因此對推薦此類飲食感到猶豫。

該研究主要作者之一，倫奎斯特研究所心臟電腦斷層主任布多夫（Dr. Matthew Budoff, MD）對此表示：「臨床醫師與大眾都需要了解，不能單靠傳統膽固醇數字評估所有人的風險，應根據個體具體的代謝狀況，採取更個人化、數據導向的評估方式。」他指出，LMHRs現象的存在，意味著在某些特定案例中，可能需要藉助心臟影像學等其他檢測工具，來更全面地評估心血管健康。

這項研究再次凸顯了心血管風險評估走向個人化的必要性。研究團隊共同呼籲，醫界應以更開放、跨領域的態度，深入理解LMHRs這類特殊族群的心血管風險，特別是他們常依賴低碳水化合物飲食來控制慢性疾病，不應僅因膽固醇數值升高而否定其飲食選擇的潛在益處。

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