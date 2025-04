高膽固醇迷思破解？研究：健康生酮者高LDL未必增心臟風險

研究挑戰傳統觀念:特定健康生酮飲食者的高膽固醇,與動脈斑塊累積無顯著關聯,凸顯個人化心血管風險評估的必要性;;圖為情境照。(圖取自freepik)

〔記者陳成良/綜合報導〕一項發表於《美國心臟病學會期刊:進展》(Journal of the American College of Cardiology: Advances)的最新研究,對長期「高膽固醇導致心臟病」的觀念提出挑戰。研究指出,特定代謝健康的族群,即使膽固醇指數極高,其心血管風險未必隨之增加,顛覆了傳統認知。

據《每日科技網》(scitechdaily)報導,這項由美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)倫奎斯特生物醫學創新研究所)主導的研究,聚焦於一百位被稱為「瘦高反應者」(Lean Mass Hyper-Responders, LMHRs)的特殊個案。這些人長期遵循低碳水化合物的生酮飲食(平均達五年),身體精瘦,且除了低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)與載脂蛋白B(ApoB)顯著升高外,其餘代謝指標均十分健康,例如三酸甘油酯偏低、高密度脂蛋白(HDL)偏高、血壓正常、胰島素阻抗低及體脂率低。

研究團隊利用電腦斷層血管攝影(CT Angiograms)追蹤這些受試者一年的冠狀動脈斑塊變化。結果分析顯示,無論是LDL-C或ApoB的基線水平、一年內的變化幅度,或是總體暴露量,都與動脈粥狀硬化斑塊的進展程度沒有顯著關聯。研究反而發現,預測未來斑塊累積的最主要因素,是這些個案在研究開始時既有的斑塊負荷量。此結果支持了「斑塊滋生斑塊」(Plaque begets plaque)的觀點,而非傳統認為的高ApoB直接導致斑塊增加。

過去數十年,心血管疾病風險評估深受「脂質假說」(lipid hypothesis)影響,認為血液中ApoB與LDL-C升高是主要元兇,應優先治療。然而,近年越來越多證據顯示低碳水化合物或生酮飲食,可能對改善糖尿病、發炎性腸道疾病乃至部分精神疾患等慢性病有益。因此,釐清這類飲食模式引發膽固醇升高是否確實增加心血管風險,變得日益重要,因為許多醫師仍因此對推薦此類飲食感到猶豫。

該研究主要作者之一,倫奎斯特研究所心臟電腦斷層主任布多夫(Dr. Matthew Budoff, MD)對此表示:「臨床醫師與大眾都需要了解,不能單靠傳統膽固醇數字評估所有人的風險,應根據個體具體的代謝狀況,採取更個人化、數據導向的評估方式。」他指出,LMHRs現象的存在,意味著在某些特定案例中,可能需要藉助心臟影像學等其他檢測工具,來更全面地評估心血管健康。

這項研究再次凸顯了心血管風險評估走向個人化的必要性。研究團隊共同呼籲,醫界應以更開放、跨領域的態度,深入理解LMHRs這類特殊族群的心血管風險,特別是他們常依賴低碳水化合物飲食來控制慢性疾病,不應僅因膽固醇數值升高而否定其飲食選擇的潛在益處。

