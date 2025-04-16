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健康網》10大傷腎職業排行！ 夜班者排第3 「它」排第1

2025/04/16 10:27

醫師提到，夜班工作者生物鐘紊亂與睡眠品質下降，影響激素分泌，進而影響腎臟的排毒與修復功能；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提到，夜班工作者生物鐘紊亂與睡眠品質下降，影響激素分泌，進而影響腎臟的排毒與修復功能；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小心日常生活、飲食習慣，傷腎卻不自知！洪永祥診所院長洪永祥依照個人20年腎臟科醫師臨床經驗，再參考相關職災醫學文獻所推出的排行榜，排行出10大傷腎職業，1-10名依序為：加油站與工廠勞工、戶外勞動者、夜班工作者、醫護人員、民意代表、電子工程師、家庭主婦、健美運動員、職業司機及廚師，分析排名原因，並提出解決方法，護健康。

第10名：廚師 久站易出汗、少喝水

洪永祥在粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文說明，廚師經常接觸高油、鹽、糖的食物，容易導致高血壓與肥胖，這些都是慢性腎衰竭的高風險因素；同時，因工作環境炎熱，容易大量出汗，體內水分流失，影響腎臟血流量與過濾功能，若再加上未能及時補充水分，甚至憋尿，就可能會造成腎結石、急性腎損傷或尿路感染等風險；另外，長時間站立也可能影響血液循環，增加腎臟負擔。

洪永祥建議廚師，減少試菜時的攝取量，多選擇天然食材，避免過量鹽分與油脂，不只如此，也應確保每小時補充水分、安排時間如廁，保護腎臟健康。

第9名：職業司機 久坐常憋尿、愛外食

久坐容易影響全身健康，洪永祥說，司機長時間坐著開車，除了影響全身血液循環外，還可能增加代謝問題，如胰島素阻抗、血壓升高等，進而提高慢性腎病風險。此外，職業司機經常外食，容易攝取高鈉、高脂肪、高糖的食物，導致高血壓與糖尿病，增加慢性腎衰竭風險。

洪永祥提及，司機因工作原因，而無法隨時如廁，導致經常憋尿，膀胱壓力增加且容易使尿液中細菌孳生，影響腎臟排尿功能，又可能增加尿路感染，長期下來，增加腎結石與慢性腎病的風險；也因為無法隨時如廁，司機往往會選擇少喝水，容易導致尿液濃縮，增加腎結石機率外，也因為長期缺水，影響腎臟的排毒功能，使廢物堆積，導致腎功能下降。

洪永祥建議司機，即使工作繁忙，也應安排每日30分鐘有氧運動，甚至在等紅綠燈、停車休息時，進行簡單的腿部伸展運動，活動身體；在用餐時間時，選擇低鈉、低脂、高纖維的飲食，減少攝取加工食品、速食、含糖飲料，以避免高血壓、糖尿病的風險。

為減少憋尿，洪永祥說，可儘量安排定時停車休息，每2-3小時上一次廁所，避免長時間憋尿，同時應每天喝足體重公斤數×3-4%的水分，避免尿液過度濃縮，降低腎結石與泌尿道感染風險。

第8名：健美運動員 長期高蛋白飲食、補充劑

長時間高蛋白飲食容易傷腎，洪永祥表示，長期高蛋白飲食可能導致腎臟超負荷，加速腎功能衰退，尤其對於已有腎病風險者更為危險。有些健美運動員求好心切，服用未經嚴格測試的補充劑，或是為了展現肌肉線條，而過度使用利尿劑或刻意減少水分攝取，都可能會傷害腎臟健康。

洪永祥建議健美運動員，適量攝取蛋白質，每天最多吃到體重公斤數×1.6-2.2公克蛋白質，若有腎病風險者應監測腎功能數據，一旦腎功能下降，務必暫停高蛋白飲食，同時，也應選擇安全補充品、飲水充足，避免脫水，別為了短期體態要求，而傷害長期腎臟健康。

第7名：家庭主婦 油煙、清潔劑化學物傷腎

洪永祥舉例，家庭主婦長期高油、鹽、糖飲食、吸到過多廚房油煙、運動不足、壓力過大、過度攝取加工食品等，都會增加慢性腎衰竭的風險。不只如此，在清潔過程中，使用清潔劑、漂白水、殺蟲劑等用品時，可能無意間透過皮膚、呼吸道吸入含有重金屬、揮發性有機溶劑，增加慢性腎病風險。

洪永祥建議家庭主婦，煮飯時務必提早打開抽油煙機，並減少鹽巴、醬料、油脂使用，改用天然香料調味，並養成每天至少30分鐘有氧運動習慣，促進血液循環，降低高血壓與糖尿病風險。壓力大時，應學習壓力管理技巧，減少壓力對腎臟的影響。

家庭成員共同分擔家務，避免主婦過度勞累，影響健康、壓力！洪永祥表示，家庭人員一同打掃，並選擇無毒或低毒性的清潔產品，例如白醋、小蘇打、檸檬汁代替強效清潔劑，在打掃時應保持空氣流通、配戴手套，避免接觸、吸入化學物質。另外，千萬別忙起來忘記喝水，應養成喝水的習慣，每天至少喝體重數字×3-4%的水，確保尿液充足，幫助腎臟排毒。

醫師表示，家庭主婦在清潔過程中，使用清潔劑時，可能無意間透過皮膚、呼吸道吸入含有重金屬、揮發性有機溶劑，傷害腎臟健康；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，家庭主婦在清潔過程中，使用清潔劑時，可能無意間透過皮膚、呼吸道吸入含有重金屬、揮發性有機溶劑，傷害腎臟健康；情境照。（圖取自freepik）

第6名：電子工程師 久坐少運動、壓力又大

電子工程師容易久坐、缺乏運動，洪永祥說，長時間久坐與慢性腎病的發生率相關，同時，缺乏運動也會影響新陳代謝，增加肥胖、糖尿病與高血壓風險，提高慢性腎衰竭機率。此外，工作壓力大，也會容易導致交感神經過度活躍、影響腎上腺素與皮質醇分泌，導致血糖與血壓升高，進一步加重腎臟負擔。

洪永祥進一步提到，電子工程師經常熬夜趕專案，或因長時間接觸電子螢幕，影響褪黑激素分泌，導致睡眠品質下降，影響腎臟修復功能；另外，因工作性質，也可能接觸到焊接材料、半導體製造用化學品、重金屬，也可能對腎臟有毒性作用。

忙碌生活飲食不正常，洪永祥指出，常吃外食、速食、加工食品等含大量鈉的食物，容易導致高血壓，增加腎臟負擔，不只如此，為了提神，而大量飲用含咖啡因的飲品，也可能導致脫水，進一步影響腎功能；因工作導致肩頸痠痛、頭痛，而長期服用止痛藥，可能導致腎毒性，影響腎功能。

洪永祥建議電子工程師，增加活動量，每1-2小時起身活動5-10分鐘，或在休息時間進行輕量運動；再者，也應學習壓力管理，確保足夠休息時間，限制咖啡因飲料攝取、補充足夠水分，護健康；其三，在處理焊接、溶劑、金屬加工時，應佩戴手套、口罩、護目鏡，減少有害物質進入體內的機會；最後，若有肌肉痠痛或頭痛，可透過物理治療、按摩、熱敷來舒緩，而非長期依賴止痛藥。

第5名：民意代表 高壓環境常應酬

為何民意代表工作容易無形中傷腎？洪永祥說明，民意代表的工作往往涉及高度的社會壓力與政治競爭，經常處理複雜的問題與大量的決策，容易導致心理壓力過大，且容易導致血壓升高，不利腎臟健康。另外，在應酬時，容易過量飲酒，容易導致酒精性肝炎、傷害腎臟健康。

洪永祥建議民意代表，應該定期進行健康檢查，並學習壓力管理，減少心理壓力和焦慮，改善心情，從而減少高血壓的風險。除此之外，也減少應酬，避免過量飲酒，每週不超過2-3次、每次不超過1-2杯酒精飲品。

第4名：醫護人員 高壓作息不正常、久站

洪永祥解釋，醫護人員高壓環境下，加上長期熬夜、不規律的生活作息，會增加高血壓、糖尿病等慢性病的風險，進而提高慢性腎病風險；再者，醫護人員長時間站立、走動，也會影響下肢血液循環，進而影響腎臟的血液供應，不利腎臟健康。

如何改善這些問題？洪永祥建議醫護人員，避免過度熬夜與輪班，保持穩定的睡眠模式，即使在夜班中，也應儘量保障充足的休息時間，因休息與睡眠是身體修復和腎臟功能自我調節的關鍵時期；另外，醫護人員應學會適當的壓力管理技巧，減少壓力對身體的負面影響，並養成定期運動習慣，抽空進行30分鐘的中等強度運動，不僅能促進血液循環，還能減少壓力、控制體重，降低腎臟病風險。

醫師指出，醫護人員長時間的輪班與熬夜，加上繁重的工作任務和不規律的生活作息，不利於腎臟健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，醫護人員長時間的輪班與熬夜，加上繁重的工作任務和不規律的生活作息，不利於腎臟健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

第3名：夜班工作者 作息不正常生理時鐘紊亂

長時間在晚上工作的職業，如空姐、超商人員、警察、保安等容易因為作息不正常，影響健康。洪永祥說，長期的生物鐘失調會影響激素分泌，如皮質醇和生長激素等，進而影響腎臟的排毒與修復功能；再者，夜班工作者可能經常處於睡眠不足或睡眠品質差的狀態，也會削弱腎臟的自我修復能力。

洪永祥建議夜班工作者，保持固定休息時間、確保足夠睡眠，並適時使用眼罩、耳塞等工具，阻隔白天的光線與噪音，提高睡眠品質；在飲食上，應注意均衡飲食、多喝水，選擇健康食物，避免高鈉、高脂肪、高糖、加工食品外，也應避免過度依賴咖啡因、興奮劑等提神藥物。

第2名：戶外勞動者 高溫容易脫水中暑

洪永祥說明，戶外勞動者經常在高溫環境下工作，易導致脫水中暑，導致腎臟無法有效地過濾血液中的廢物，尿液濃縮，進而增加腎結石和急性腎損傷的風險。另外，許多勞動者需要搬運重物或進行反覆的體力勞動，可能引發長期的肌肉疼痛，不僅影響健康，還可能因此服用止痛藥物，而再次增加腎臟負擔。戶外工作者中，農民常會暴露於農藥、化肥等有害化學物質，長期下來恐累積在體內，對腎臟造成損害。

洪永祥建議戶外勞動者，應增加水分補充，建議每小時至少飲水500毫升外，也應定期休息，保持體力，並配戴必要的防護設備、合適的防曬衣物，避免與農藥、化學肥料及其他有害物質直接接觸，減少紫外線暴露對皮膚的傷害。

第1名：加油站與工廠勞工 化學暴露、勞動強度高

洪永祥提醒，工廠工作者，特別是加油站、石化重工業、化學製造、油漆、金屬加工等領域者，勞動強度高且因長期化學暴露，接觸各種有害化學物質，這些物質對腎臟有強烈的毒性作用，長期接觸可能會損害腎臟組織，導致腎功能衰竭。

洪永祥建議，工廠應加強對工人健康的監測，定期進行化學品暴露檢查外，也應嚴格執行工作場所安全規範，提供安全培訓，提高工人對潛在危險的認識，防止長期暴露於有害物質中。至於工作者本身，應配戴必要的防護裝備，如防護手套、口罩等，並定期補充水分，護腎臟健康。

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