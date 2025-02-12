健康網》日本看病免緊張 前台大醫推薦這免費APP與網站

若是需要在日本就醫，前台大感染科醫師林氏璧提供幾點建議。（圖取自photoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前女星大S徐熙媛在日本旅遊時，感染流感併發肺炎過世。若在日本生病需就醫時，該怎麼做？前台大感染科醫師林氏璧透過文章提醒，若需要就醫可透過日本政府觀光局與免費APP來尋找願意看診的醫師，以及翻譯病況。首先林氏璧強調，日本有明確轉診制度，並非所有醫院都願意接外國人；同時當地觀光局可能提供繁體中文的相關資訊。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」與部落格提醒，日本醫療系統有明確的轉診制度，也不是每間醫院診所都願意接外國人，建議要去之前都要先詢問過。

首先，日本政府觀光局JNTO有整理繁體中文的就醫資訊，做得非常完整，可以找到諮詢窗口，或是按地區，使用語言，診療科目，是否能刷卡等條件，搜尋到適合就醫的醫療院所。甚至還有常見症狀的中日文對照，有助於和醫師溝通。到了找到合適的醫療院所後，自己連絡醫療機構或是請旅館櫃檯人員幫忙連絡。

最後，林氏璧建議可下載協助就醫的APP，例如在日本的台灣朋友開發的「旅人求診/MedicalTalk Global」（免費）。填好資料後再去看醫生，可將APP端填好的訊息一鍵轉換爲日文給日本醫師看，讓他能迅速掌握詳細病情，就能解決不少語言不通帶來的溝通障礙。

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