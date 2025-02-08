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健康網》大S事件讚台灣醫療好棒？ 醫嘆：壓榨醫護人力換來的

2025/02/08 21:25

醫師直言，台灣人自豪的醫療現況，是建立在壓榨醫護人員人力、精神壓力上所換來的；圖為情境照。（資料照）

醫師直言，台灣人自豪的醫療現況，是建立在壓榨醫護人員人力、精神壓力上所換來的；圖為情境照。（資料照）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日因女星大S流感病逝日本，讓網路上許多人稱讚台灣醫療多麼棒，看在第一線醫療人員眼裡，急診醫師安東尼蘇卻覺得五味雜陳，指出日本的醫療分級作得非常確實，而台灣的急診是「醫療量能無上限」的概念，若通過重度責任醫院的評鑑，好比跟某個惡魔簽訂了契約，代表無論多少病患、是否超越了人力負荷的上限，都不能說不。

他認為，台灣人自豪的醫療現況，是建立在壓榨醫護人員人力、精神壓力上所換來的，實際上台灣的醫療系統沒有你想像的健全。

安東尼蘇在臉書專頁「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」發文分享，他曾探訪一位在名古屋最大的醫學中心住院的台灣病患，整個急診室只有2床病人，完全看不到忙進忙出疲於奔命的護理人員，和不耐久候對著櫃檯咆哮的家屬，整個急診室就是安靜、清潔、井然有序；反觀台灣的私立醫院急診室，人潮多到「摩肩擦踵」，人口密度讓人連呼吸都不太順。

安東尼蘇提到，多年前出現「醫德」這個萬能勒索名詞，當醫院用「醫療量能超過負荷」拒絕病患掛號，就是挑起民眾的敏感神經。

因此，現在醫護人員打轉院電話，幾乎不會聽到「不能轉過來」，但會聽到「要過來可以，但已經沒有推床，可能會扣床」，意思是急診室所有的病床都躺滿人了，如果病患送過去，要嘛坐輪椅（有時連輪椅都沒了）、要嘛站著，一定得躺床的，就要把轉院救護車的擔架床給扣著，救護人員也得在現場走不了，直到有其他空的床出來。

安東尼蘇說，他陪國外病患轉送回台灣，到了急診室卻被急診醫師唸「有氣切管需要呼吸器沒有事先聯絡？」雖然病患已經是穩定的狀態，不一定需要呼吸器，但重點是要是急診呼吸器都用光了，會造成風險。

反觀把病人轉送回日本的情況是：4、5位醫師、護理師圍在病人旁邊，抽血打點滴初步評估，然後主治醫師好整以暇地聽我交接班，醫院沒有其他的病人、家屬。哪一邊才算是「醫療進步」的景象。

安東尼蘇指出，在台灣醫療還有壓倒性的「可近性」，可以直接去台大醫院掛急診，看你幾年都沒好的鼻塞問題，完全沒人可以阻止。但這些「可近性」都建立在壓榨醫護人員人力、精神壓力上，而當我們的國民，對這樣的可近性甚至產生優越感的時候，對醫護人員的壓榨是看不到盡頭的。

他認為，民眾已經產生了優越感，醫院停止掛號，拒絕病患，無非是在這個優越感上搧了一個大巴掌，政府、民眾都無法接受。

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