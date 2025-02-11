大S驟逝效應 年後就診暴增1倍 醫揭民眾寧坐頭艙返台就醫

中市年後流感類流感門診就診人次為2.8萬人次，比前一週過年期間增加逾1倍。（施勝桓醫師提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天是國中小學開學日，全國流感仍在流行期，衛生局統計上周（2/2-2/8）流感類流感門診就診人次為2.8萬人次，比前一週過年期間1.1萬人次，增加1倍，另腹瀉門診3.6萬人次則增加2倍，也因女星「大S」徐熙媛染流感併發肺炎在日驟世，醫師施勝桓觀察不少出國患者回台在海關檢疫發燒後來就醫，甚至有民眾在國外出現類流感症狀就臨時改機票返台，甚至坐頭艙也在所不惜。

台中市上週新增4例流感併發重症死亡，分別為50多歲到80多歲，以及27例流感重症個案為30多到80多歲，幾乎未施打流感疫苗，其中1名50多歲男子在過年期間染疫，短短4天死亡，他在1月底出現頭痛、胸悶症狀，後來症狀加劇呼吸喘送急診，給予抗病毒藥物並積極救治，仍不幸身亡，他有慢性肺病及心臟衰竭病史，且未接種流感疫苗。

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另名新增最年輕流感重症個案30多歲女性，有高血壓等慢性病史，也未接種流感疫苗，1月底時出現嗜睡及上呼吸道症狀，2月初曾至診所就醫診斷為A流及開立公費抗病毒藥劑服用，2月4日因呼吸喘、血氧下降至急診就醫，胸部X光顯示肺炎，目前於加護病房治療。

大台中醫師公會副理事長理事長、醫師林釗尚指出，農曆年過後病號湧現，以A型流感和諾羅為大宗，其中有3至4成是學齡兒童，開學日以後要小心防範校園群聚，呼籲小朋友要戴口罩、勤洗手，有呼吸道症狀就要戴口罩，發燒請假在家休息，學校或家長也要落實用稀釋漂白水做清消工作。

施勝桓也說，目前流感患者分佈於老年人、年輕人及兒童，老年人是重症高風險族群，年輕要上班上課，症狀感受最不適，兒童這波大多燒到38度多，提醒民眾有類流感症狀就盡早就醫，有抗病毒藥物可有效縮短病程並降低併發症風險。

衛生局表示，目前公費流感疫苗已用罄，只剩預約平台民眾使用，提醒已預約民眾盡速前往合約院所接種疫苗，提早擁有保護力，至於下一波公費疫苗則待2月20日中央統一撥補。

施勝桓醫師指出，目前流感患者分佈於老年人、年輕人及兒童，提醒民眾有類流感症狀就盡早就醫，有抗病毒藥物可有效縮短病程並降低併發症風險。（記者蔡淑媛攝）

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