大S流感併發肺炎逝》生前罹厭食症 醫：影響心肺甚鉅

大S生前曾向媒體提到自己罹患厭食症的過程。（圖取自臉書）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人大S徐熙媛在日本度假時感染流感，隨後併發肺炎離世，享年48歲；大S生前曾對媒體談到自己罹患厭食症的過程。桃園療養院副院長李俊宏表示，厭食症與過度節食個案，心肺功能也會受影響。

李俊宏在臉書說明，厭食症是全身性的疾病，但許多人不知道厭食症的個案普遍有呼吸肌無力的問題，臨床醫師應注意這類患者可能存在呼吸儲備受損的問題。

李俊宏補充，有許多個案報告顯示，厭食症患者出現顯著的肺氣腫及其他結構性肺部改變（如肺大疱、支氣管擴張），再加上免疫力與痰液移除能力不佳，若出現肺部感染症，就很容易惡化。

李俊宏補充，根據過去的研究，厭食症最常發生的感染症是肺炎，而且在初期不容易有發燒等細菌感染的典型反應而容易被忽略（免疫力低下，燒不起來）；而一旦病程進展，加上肺結構異常與呼吸肌無力，很容易迅速惡化成呼吸衰竭。再加上其心臟功能往往也不好，後續就會演變成心肺衰竭。

李俊宏提到，施打疫苗預防重症會是一個方式；不過，厭食症患者本身免疫系統調節就有問題，打完疫苗後是否能如預期在面對病原時有良好的保護力，「只能講：難說。」

李俊宏說明，厭食症本身是一個精神科與內科的綜合特殊領域，也不一定廣為人知，但對業內來說，大概都知道是致死率極高的疾病，除了因厭食或衍生的情緒問題死亡以外，生理併發症也常是原因之一。只是，傳統併發症的治療方式，不見得能力挽狂瀾，因為身體的本錢本就難以自我保護。所以一點點感冒，就演變成無可挽回的後果。

大S生前曾向媒體提到自己罹患厭食症的過程。（圖取自IG）

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