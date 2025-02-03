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健康 > 名人健康事

大S流感併發肺炎逝》除了打疫苗 醫教4招顧好呼吸道

2025/02/03 21:26

藝人「大S」徐熙媛不幸在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲。（翻攝自IG）

藝人「大S」徐熙媛不幸在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲。（翻攝自IG）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛不幸在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲，震驚國內外。輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳提醒，流感併發重症可能致命，若無相關過敏史或禁忌症盡量要施打流感疫苗，同時要做好上呼吸道的防護，他也教大家4招顧好呼吸道。

輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在其臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，大小S可以說是陪伴他長大的藝人，看到這消息真的很難過，尤其想到才跟具俊曄修成正果，突然迎來這個錯愕的結局，讓人唏噓。

胡皓淳表示，流感雖然是常見的疾病，但流感併發重症包含肺炎是相當危險的，嚴重會致死。呼籲大家如果沒有相關過敏史或禁忌症盡量要施打流感疫苗。由於年度流感疫苗是針對WHO所預測的該年度流行病毒株，如果接觸到其他型的病毒株則防護效果也不佳，因此在流感流行期間，還是要做好上呼吸道的防護。

4招顧好呼吸道

胡皓淳分享4招，教大家在忽冷忽熱的春天顧好呼吸道。

1.洋蔥式穿搭：在忽冷忽熱的天氣中，應該隨時根據氣溫變化增減衣物，避免身體過冷或過熱，也就是所謂的洋蔥式穿搭。適時增添外套、圍巾等保暖服飾，並注意特別保護脖子、胸口等易受寒的部位，有助於減少呼吸道感染的風險。

在忽冷忽熱的春天，醫師建議洋蔥式穿搭，適時增添外套、圍巾等保暖服飾，並注意特別保護脖子、胸口等易受寒的部位，有助於減少呼吸道感染的風險。（資料照）

在忽冷忽熱的春天，醫師建議洋蔥式穿搭，適時增添外套、圍巾等保暖服飾，並注意特別保護脖子、胸口等易受寒的部位，有助於減少呼吸道感染的風險。（資料照）

2.保持室內通風：在室內保持良好的通風是保持呼吸道健康的關鍵，打開窗戶，讓空氣流通，可以有效排除室內潮濕和有害氣體，減少呼吸道感染的機會。

3.加強免疫力：雖然是老生常談，但在春季氣溫多變的時候，人體抵抗力相對較弱，容易感染呼吸道疾病。所以加強免疫力特別重要，建議可以多吃一些富含維生素和蛋白質的食物，保持良好的作息，適度運動，有助於提高免疫力，預防呼吸道感染。

4.脫衣穿衣慢慢來：在忽冷忽熱的天氣中，建議無論是出門熱了脫衣服或是冷了要穿衣服，都可以循序漸進，以免刺激呼吸道。

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