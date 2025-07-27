健康網》以為斷食好養生 不料膽結石悄上身

醫師建議，每天吃早餐，最好在早7–9點之間進食，避免形成膽結石風險；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年流行間歇性斷食，不少人每天中午才開始進食，早餐一律省略，然而，科博特診所院長劉博仁提醒，如果民眾早上不吃東西，膽汁就會滯留在膽囊裡，一旦越來越濃稠，膽固醇濃度升高，久了就可能產生結晶，形成膽結石，有害身體健康。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，前幾天門診來了位40多歲女性，氣色不錯、體態維持得很好，這次不是因為身體不適，而是主動做健康諮詢，希望透過功能醫學了解自己的體質與風險。她這幾年實行「間歇性斷食」，每天中午開始進食，早餐一律省略，因為她相信這樣能「清空腸胃」、「啟動燃脂」。

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醫師劉博仁為間歇性斷食的病人做超音波時，看到膽囊裡面有一顆大石頭。（圖取自「劉博仁營養功能醫學專家」臉書專頁）

劉博仁出於謹慎，替她執行腹部超音波檢查，結局令人吃驚。他竟然發現，她的膽囊內有1顆2.3公分的膽結石。她聽到這消息當下不敢置信地說「我吃得很健康耶，怎麼會長出結石？」

這是個值得警覺的問題，劉博仁說明，肝臟每天會不斷產生「膽汁」，透過膽管儲存在膽囊中，等到進食時才釋放出來幫助分解脂肪。只要正常吃早餐，膽囊就會收縮、排出膽汁。但是如果民眾早上一直不吃東西，膽汁就會滯留在膽囊裡，越來越濃稠，膽固醇濃度升高，久了就可能產生結晶，形成膽結石。

劉博仁引述2024年發表在《Frontiers in Nutrition》的研究，分析美國超過6500名成年人的資料後發現，早餐吃得越晚，膽結石風險越高；早上9點後才進食的人，患膽結石的機率高出49%，且每延遲1小時進食，風險增加約5%。換句話說，間歇性斷食如果忽略膽囊健康，可能反而養出結石。

除了不吃早餐，還有哪些風險因子會讓膽結石上身？劉博仁進一步分析，包括長期高油、低纖維飲食；體重過重或快速減重、使用女性荷爾蒙製劑（如避孕藥）；胰島素阻抗或糖尿病、有膽結石家族史，與多次懷孕的女性。再加上，即使吃得健康，若少油但缺乏足夠膳食纖維、又長時間空腹，膽囊仍可能無法正常排空，仍有結石風險。

劉博仁提出養膽日常3守則：

1. 每天吃早餐：建議早上7–9 點之間進食。

2. 避免空腹喝黑咖啡、久坐不動：容易導致膽囊鬱積。

3. 攝取足夠纖維與水分：促進膽汁流動、降低膽固醇飽和度。

至於得了膽結石一定要開刀嗎？劉博仁表示，不一定，若沒有明顯症狀，結石小、膽囊功能正常者，只要觀察就好。但是，一旦出現結石大（超過2公分）、出現上腹痛、消化不良、噁心等症狀，甚至已合併膽囊發炎、膽管阻塞或膽囊功能不全，就必須運用腹腔鏡膽囊切除術處理。

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