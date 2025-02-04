大S流感併發肺炎逝》接種疫苗仍恐中鏢 醫曝「必打原因」

大S的48年人生璀璨落幕。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕48歲女星大S（徐熙媛）春節赴日本旅遊，卻因流感併發肺炎，不幸病逝；死訊經胞妹小S（徐熙娣）證實，消息引發不少民眾搶打流感疫苗。急診醫師翁梓華表示，部分民眾以為接種疫苗形同百毒不侵，其實仍有罹病可能，強調流感疫苗關鍵不只是降低感染，更重要的是減少重症以及住院率。

急診醫師翁梓華在臉書專頁「急診柯南．翁梓華醫師」發文解釋，每到冬春季節，流感都是威脅健康的大敵，然而在診間當問到有沒有打流感疫苗的時候，常常會得到民眾回復：「流感其實就是身體稍微不舒服了一點，不打也沒關係吧？」他表示，其實不然，2024到2025年的冬天，他在急診就碰過3至4個年輕30到50歲個案，因為流感肺炎重症插管甚至啟動葉克膜。

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打完疫苗2到4週才有抗體

翁梓華指出，不少的民眾應該會有類似的經驗，以為打疫苗後就可以「百毒不侵」，就在秋冬之際接受了疫苗施打，殊不知，打完之後，沒多久重感冒，去醫院快篩是流感陽性，突然覺得疫苗「白打了」，對此，他彙整出打了流感疫苗還是罹病的3大常見原因：

●人體免疫建立需要時間：一般來說，施打後要2到4週才能建立足夠的抗體對抗流感，如果在還沒有建立足夠抗體前接觸到流感病毒，還是可能會中。

●流感病毒變異快，疫苗不一定有涵蓋到：流感疫苗的製造方式是醫學科學家先利用雞蛋進行病毒培養，並根據病毒變異型態預測出「最可能流行的病毒株」所批量生產的「非活性疫苗」，這時候可能會有「沒猜中」的機率，像是202到-2025年台灣日本流行的H1N1病毒株是有猜中的，防護力效果就會比較好，但流感病毒有分A型與B型，如果有一型沒猜中，還是會有得到的機率。

●即便猜中流感是哪一隻，還是可能會感染：根據2023發表於臨床感染疾病的論文指出，流感疫苗能降低感染率，也有研究指出，流感疫苗能夠降低21%居家內傳染的機率，但並非降到零，因此即便打了疫苗、猜中病毒株還是可能會中流感。

醫師強調，儘管施打流感疫苗不能完全防止罹病，但能有效降低住院或是嚴重肺炎的機率；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

疫苗沒白打！ 關鍵在降低重症率

翁梓華說，許多民眾覺得流感疫苗打或不打好像沒差，其實，流感疫苗在醫學上最重要的目的其實是要避免重症以及住院率。

●減少住院率：研究指出，施打流感疫苗，能夠降低大約6成因為流感併發症（休克、喘、敗血症等）而住院的機率。

●避免流感併發的肺炎重症：多篇醫學研究統計指出，流感疫苗能有效降低4到6成感染者的肺炎重症機率，大S的情況推測是流感併發肺炎重症所導致，而且這類重症「不限於老人」。

翁梓華呼籲，千萬別輕忽流感疫苗能對我們的保護作用，儘管流感疫苗並不能完全讓我們「不感染流感」，但能有效降低住院或是嚴重肺炎的機率。建議民眾每年都能接受流感疫苗接種，保護自己。

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