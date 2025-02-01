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健康網》「發燒醫師看診發燒病患」 春節流感病患大增

2025/02/01 16:57

春節期間，不少人染上呼吸道疾病，幾乎整個年假都在發燒與咳嗽中度過。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

春節期間，不少人染上呼吸道疾病，幾乎整個年假都在發燒與咳嗽中度過。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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春節流感高峰來了！ 疾管署曝：「這天」就診人數恐飆新高

健康網》染流感 中醫調理好得快！2類證型「扶正祛邪」

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間大家團聚，並且趁著出太陽的時候出外遊玩。然疾管署在除夕前示警，春節期間恐迎來流感高峰。在Thread上有網友談到現在是連假第8天，他花了6天在感冒發燒中度過。到了大年初四，部分診所已開診，有醫師分享自己趴在辦公桌上的照片，直呼「現在是「重感冒的醫師為大量重感冒的病人診斷。」

疾管署在年前提醒，類流感門急診創下近10個流感季節新高，依照往年監測資料顯示，急診類流感就診人次多數於農曆春節時達到高峰，呼籲民眾假期外出聚餐，應做好手部衛生。而過去曾有在除夕到初五之間有3.9萬人次的最高點。

胸腔科醫師李佳穎也在粉專「李佳穎醫師的手術室''肺話連篇''」表示，大年初四開診，就是重感冒的醫師看一堆重感冒的病人，病人咳，醫師也咳。病人燒，醫師比你更燒」。並透露很可能是被孩子傳染A型流感。

另外李佳穎談到，可能是年假關係，A型流感患者明顯增加，相較之下新冠則較為零星。疾管署指出，國內流感疫情升溫並處於流行期，近期類流感門急診就診人次為近10個流感季同期最高，監測顯示，社區呼吸道病原體以流感病毒檢出最多，並以A型H1N1為主，流感併發重症的病例數也有攀升。

同時，COVID-19疫情雖處低點，但冬季是呼吸道傳染病好發季節，提醒民眾於假期期間，應做好手部衛生、咳嗽禮節及留意健康情形，向親友拜年時儘量拱手不握手，生病多在家休息，以阻斷病毒傳播風險。

疾管署統計，急診類流感就診人次在農曆春節期間達高峰，2020年至2024年除夕至初五春節期間，累積就診人次分別為3萬9749、1萬0236、8278、1萬8761、3萬0592人次，並以大年初二就診人次為多。

疾管署提醒，高危險群如65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者、孕婦等，須特別留意健康狀況，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等症狀，應及早就醫。民眾如有症狀需就醫時，可優先選擇就近診所或醫院門診。

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