健康網》染流感 中醫調理好得快！2類證型「扶正祛邪」

曾柏翰表示，對於流感恢復期，中醫能有效加速氣血循環，幫助身體早日回到健康狀態！；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕面對流感侵襲，中醫講究「扶正祛邪」，透過中藥、針灸幫助舒緩症狀、調理身體。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」分享，對於流感恢復期，中醫能有效加速氣血循環，幫助身體早日回到健康狀態！風寒證用辛溫發散的溫熱藥物、風熱證用疏風清熱的藥物，其他症狀中病即止。

1. 風寒證

●症狀：怕冷、偶爾發燒，頭身痠痛，痰清稀，口不渴或喜熱飲。

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●舌脈：舌苔薄白，脈浮緊。

●方法：辛溫發散，用麻黃湯、桂枝湯等溫熱藥物，解表散寒、宣肺止咳。

●注意：溫熱藥物對易上火體質者須謹慎。

2. 風熱證

●症狀：發燒怕熱，咽痛、痰黃稠，口乾喜冷飲。

●舌脈：舌苔薄白或黃，舌紅，脈浮數。

●方法：用銀翹散、桑菊飲等藥方，疏風清熱、宣肺止咳。

●注意：避免過度使用辛涼藥，避免寒氣過重。

3. 其他常見症狀

●症狀：筋骨痠痛劇烈、咳嗽反覆、食慾不佳、胃口差。

●治則：中病即止，症狀消失即停藥，避免過度治療。若病情反覆或症狀加重，應諮詢醫師調整，勿自行留藥備用。

曾柏翰說，風熱證流感，可用桑菊飲，疏風清熱、宣肺止咳；圖為情境照。（圖取自freepik）

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