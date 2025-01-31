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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》疑除夕年夜飯釀禍 北市餐廳傳食品中毒

2025/01/31 17:13

近期食品中毒案例頻傳。（圖取自shutterstock）

近期食品中毒案例頻傳。（圖取自shutterstock）

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3年害5千人上吐下瀉！ 專家教年菜保存避免「諾羅病毒」威脅

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日有網友在臉書發文指出，在除夕晚間前往北市南港的「北雲」餐廳享用年夜飯，卻陸續發生上吐下瀉、發燒等症狀。北市衛生局表示，接獲醫院通報。部分民眾在28日用餐後，29日陸續出現嘔吐、腹痛、發燒等症狀。衛生局已立即啟動調查，後續將依醫院採檢民眾檢體與衛生局採檢檢體結果判定，若確定是食品中毒，將依法開罰。

另外，在除夕前台中五星級飯店「林酒店」也傳出有不少顧客食品中毒；新竹近日也傳出有餐廳發生食品中毒。

衛福部食藥署衛教資料說明，二人或二人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，稱為一件食品中毒案件。

因肉毒桿菌毒素而引起中毒症狀且自人體檢體檢驗出肉毒桿菌毒素，或由可疑的食品檢體檢測到相同類型的致病菌或毒素，或因攝食食品造成急性食品中毒（如化學物質或天然毒素中毒等），即使只有一人，且經流行病學調查推論為攝食食品所造成，也視為一件食品中毒案件。

為何會發生食品中毒？食藥署表示，常造成食品中毒的主要原因有食品加熱處理不足、食品未妥善保存、食品調製後在室溫下放置過久、生食與熟食交叉污染、烹調人員衛生習慣不良、調理食品的器具或設備未清洗乾淨及水源被污染等。

另外關於症狀部分，常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時候伴隨血便或膿便，但是不一定所有的症狀都會同時發生。患者年齡、個人健康狀況、引起食品中毒的致病原因種類以及吃了多少被污染的食品等因素，均會影響中毒症狀及其嚴重程度。抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重，甚至可能會因為食品中毒而死亡。一般食品中毒的症狀通常會持續1天或2天，有些會持續7到10天。

若發生食品中毒，食藥署提醒要做三步驟。發生疑似食品中毒症狀時應迅速就醫；保留剩餘食品檢體（密封並留存於低溫冷藏，不可冷凍），並儘速通知衛生單位。同時，醫療院所發現食品中毒病患，應在24小時內通知衛生單位。

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